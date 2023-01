Pallanuoto, Champions League: la Pro Recco sfida l'Hannover

La Pro Recco prova l'aggancio ai piani altissimi nel girone di Champions League. I campioni di tutto tornano in vasca domani, martedì 10 gennaio, alle 19 contro i tedeschi dell'Hannover (match in diretta tv su Sky Sport Arena) per centrare la quarta vittoria di fila e provare a riprendere Olympiacos e Barceloneta che si affronteranno nello scontro diretto. Almeno una delle due perderà punti e i liguri sono pronti ad approfittarne.

"Le vacanze natalizie ci sono servite per ricaricare un po' le batterie in vista di questa seconda parte di stagione - le parole di Giacomo Cannella -. Ci aspetta subito una partita difficile ad Hannover, una squadra che ha cambiato diversi giocatori rispetto alla scorsa stagione. In queste prime giornate del 2023 ci siamo allenati con la squadra universitaria di Harvard, sedute che ci sono servite e ci hanno dato la giusta energia per affrontare i prossimi ravvicinati impegni. In Champions League vogliamo prenderci il primo posto nel girone e vincere ad Hannover sarà fondamentale in vista del big match del 24 gennaio in casa del Barceloneta".

La partita sarà arbitrata da Stavridis (Grecia) e Berishvili (Georgia). Delegato il portoghese Ramos.

Quella di Hannover sarà la prima di tre trasferte in cinque giorni per i biancocelesti: giovedì, infatti, la Pro Recco sarà impegnata sul campo del Posillipo alle 13:30 nel recupero della nona giornata di serie A1, mentre sabato alle 15, a Palermo, i campioni d'Italia affronteranno il Telimar nell'undicesimo turno di campionato.