Final Eight Champions League, la Pro Recco pesca il Barceloneta

Il successo nel big match di inizio settimana con il Marsiglia ha regalato alla Pro Recco il primo posto nel girone di Champions League. Conclusa la stagione regolare della massima competizione europea di pallanuoto, è già tempo di pensare alla Final Eight con partite "secche" dai quarti di finale fino alla finale. Le magnifiche otto, Pro Recco, Barceloneta, Ferencvaros, Jug, Brescia, Hannover, Novi Beograd e Marsiglia, hanno partecipato al sorteggio del tabellone.

La Pro Recco, campione in carica, pesca il Barceloneta, sfida dura con tanta storia in vasca. Gli spagnoli hanno chiuso al terzo posto il Gruppo A con 27 punti e sole tre sconfitte su 14 gare. I liguri dal canto loro si presentano alla sfida da primi nel girone B con una sola sconfitta e 13 vittorie.

Già sorteggiata anche l'eventuale semifinale, i recchelini in caso di passaggio del turno sfiderebbero una tra lo Jug, unica squadra in Italia e in Europa capace di battere la Pro Recco in questa stagione, e il Ferencvaros. Dall'altra parte del tabellone le sfide saranno invece Brescia-Hannover e Novi Beograd-Marsiglia.

Definito anche il calendario: il 2 giugno si giocheranno i quarti di finale, il 3 le semifinali e il 4 la finalissima che decreterà la squadra più forte d'Europa.