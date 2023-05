A Camogli il rombo delle più belle auto d'epoca: arriva la Carovana Romantica

Il sole di Liguria è pronto a splendere sui bolidi d'altri tempi della Carovana Romantica, il rally internazionale di auto d'epoca che, dall'ormai lontano 1982, è in programma annualmente nelle più belle località italiane

L'appuntamento da non perdere si terrà sabato 20 maggio, quando le luxury car sfileranno per il centro storico di Camogli, dove, a partire dalle ore 18, sarà possibile ammirarle nel défilé organizzato lungo via XX Settembre col patrocinio del Comune.

Un evento non solo per gli appassionati ma davvero aperto a tutti, dai giovani alle famiglie coi bambini. In gara ci saranno infatti veicoli straordinari, veri e propri gioielli di meccanica e design nati per essere ammirati: dalla Bentley MKVI del 1949 alla Bugatti Type 44 del '29, dalla Ford Thunderbird di Thelma e Louise a un'incredibile Corvette C1 del '59. I veicoli saranno in tutto 25, uno spettacolo e un concerto di motori rombanti, al quale si unirà poi la banda di paese, pronta ad accogliere gli equipaggi provenienti da Canada, Stati Uniti e da tutta Europa.

La Carovana Romantica è giunta quest'anno alla sua 39esima edizione, attraverserà la Liguria e l'Emilia-Romagna lungo un itinerario di circa 900 chilometri. La manifestazione ha ricevuto il patrocinio morale della Regione Liguria, della Regione Emilia-Romagna e dei Comuni di Camogli, cCastell'Arquato, Compiano, Fontanellato, Parma, Pontremoli, Portofino e Salsomaggiore Terme.