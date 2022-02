Brescia-Pro Recco, finalmente si gioca: Sukno "Il meglio d'Italia e d'Europa in vasca"

La sfida eterna è pronta a tornare. Dopo tre slittamenti torna la sfida dell'anno della pallanuoto, la Pro Recco affronta in trasferta Brescia sabato alle 18 conn diretta streming gratuita su elevensports.com. Da una decina di anni è la finale che assegna lo Scudetto e dopo tanti successi dei liguri nella passata stagione sono stati i lombardi a spuntarla. Quella del prossimo fine settimana è la prima partita dopo quel giorno.

La Pro Recco in questa stagione guida la classifica a punteggio pieno, con tre punti in più del Brescia, ma arriva al big match non nella sua migliore condizione di forma: mister Sukno dovrà infatti fare a meno di Figlioli e Bertoli, con Aicardi e Negri ritornati ad allenarsi da pochi giorni. Il tecnico può però sorridere per il recupero di Di Fulvio, tra i 14 convocati che nel pomeriggio partiranno per la Lombardia. A Brescia ci sarà anche capitan Ivovic, all'esordio in campionato: prenderà il posto di Loncar nei quattro slot destinati agli stranieri.

"Non penso alle assenze, sono contento che finalmente la partita si possa giocare - afferma Sukno -. Tutto il mondo della pallanuoto aspetta di vedere questa sfida tra due squadre che oggi rappresentano non solo il meglio d'Italia ma d'Europa. Sarà un match vero, contro una formazione molto aggressiva, che nuota tanto ed è organizzata, in particolar modo in difesa. I risultati in Champions dimostrano il loro valore, per noi sarà un'ottima prova anche in vista delle finali di Coppa Italia in programma tra un mese esatto".

Le defezioni porteranno il tecnico croato a schierare nei tredici almeno un giovane del settore giovanile: "Il consiglio che darò al ragazzino che scenderà in acqua? Di divertirsi, di cercare di non sbagliare ovviamente, ma di stare tranquillo perché non è da lui che la gente si aspetta qualcosa, ma dai più grandi".