La Pro Recco batte il Brescia: show di Del Lungo, Cannella e Younger

La sfida tra i giganti rinviata tre volte a causa del Covid va alla Pro Recco. Oggi alla Mompiano finalmente si gioca e nonostante le assenze di i ragazzi di Sukno battono 9-4 gli eterni rivali. Difesa da urlo, De Lungo gigantesco, e le reti a raffica di Cannella e Younger regalano tre punti ai recchelini che a questo punto sono vicinissimo a chiudere la stagione regolare al primo posto.

Sukno deve rinunciare a Figlioli e Bertoli, con De Marchi, classe 2006, all’esordio in serie A1. Il Brescia passa subito con Bicari abile a trasformare la prima superiorità del match. Il canadese concede il bis dopo il pareggio da posizione centrale di Younger. La Pro Recco si scuote e a tre minuti dalla sirena ecco il 2-2, lo firma Di Fulvio da posizione 5 bucando Tesanovic sul primo palo. Novanta secondi più tardi arriva anche il sorpasso: il diagonale di Cannella, con Alesiani nel pozzetto, si infila all’incrocio dei pali e vale il 2-3 che chiude il primo tempo.

Si riparte e Del Lungo è mostruoso su Presciutti, ma il numero 1, grande ex del match, nulla può su Vapenski che a metà quarto segna il 3-3 da pochi metri. Il pareggio dura lo spazio di un’azione perché Cannella da posizione 4 trova ancora l’angolino e come nel primo tempo consente ai biancocelesti di sentire la sirena avanti di un gol.

Al cambio campo Vapenski fulmina Del Lungo (4-4), poi Aicardi ha l’occasione del sorpasso ma si fa stoppare da Tesanovic. Portieri sugli scudi a Mompiano, quello biancoceleste spegne due superiorità bresciane a Renzuto e Bicari. A 160 secondi dalla sirena alzo e tiro vincente di Younger (4-5). I ragazzi di Sukno potrebbero andare sul +2, ma Echenique non sfrutta l’espulsione di Tesanovic e la successiva sosta tra i pali di Presciutti: agli ultimi otto minuti si va così sul 4-5.

Il quarto tempo della Pro Recco è da manuale. La controfuga vincente di Cannella, magistralmente imbeccata da Del Lungo, apre il parziale (4-6). Un minuto dopo anche Younger serve il tris e davanti a Tesanovic non sbaglia il +3. La Pro Recco prende il largo con la quarta rete di Cannella, in superiorità. Del Lungo in versione Batman mura il doppio uomo in più capitato sulle mani di Alesiani spegnendo ogni velleità di rimonta. Il +5 di Younger ammutolisce Mompiano: i biancocelesti adesso sono davanti al Brescia in classifica di sei punti.

Le dichiarazioni di Sukno e Cannella

Sukno: “Abbiamo tenuto la partita sotto controllo dall’inizio, a parte i primi due gol subiti dove abbiamo commesso degli errori; ci sta, era la prima partita di alto livello fuori casa. Poi però siamo usciti bene giocando una grande difesa e portando avanti la nostra idea offensiva”.

Cannella: “Aspettavamo tanto questo match dopo i tre rinvii, abbiamo preparato la partita benissimo cercando di limitare al massimo le controfughe del Brescia, il loro punto forte. Per me da ex l’emozione era doppia: ci godiamo la serata”.

Il Tabellino

Brescia

Tesanovic, Dolce, C. Presciutti, Bicari 2, Lazic, Vapenski 2, Renzuto, T. Gianazza, Alesiani, Luongo, Di Somma, Gitto, Gianazza. All. Bovo.

Pro Recco

Del Lungo, Di Fulvio 1, Zalanki, De Marchi, Younger 4, Cannella 4, N. Presciutti, Echenique, Hallock, Velotto, Aicardi, Loncar, Negri. All. Sukno.

Arbitri: Gomez e Calabrò

Parziali: 2-3, 1-1, 1-1, 0-4.

Superiorità: Brescia 1/15, Pro Recco 3/11.

Usciti per limite di falli Dolce (B), Echenique, N. Presciutti e Loncar (PR) nel quarto tempo.