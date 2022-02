Pallanuoto, Brescia-Pro Recco rinviata per la terza volta

Brescia-Pro Recco è una partita stregata. La società ligure ha emesso una nota per annunciare il rinvio della sfida: "La partita Brescia - Pro Recco, in programma domenica 6 febbraio, non si giocherà; il match è stato rinviato a data da destinarsi, come previsto dal regolamento Fin, a causa delle positività al Covid 19 tra le fila biancocelesti. È la terza volta che la super sfida di campionato viene rinviata: la prima per un caso di positività nel Brescia emerso a pochi minuti dall'inizio, la seconda su richiesta della società lombarda".

Niente sfida dell'anno quindi, per la terza volta lo show della pallanuoto italiana è stato rinviato a data da destinarsi. Le due squadre sono ciò che di meglio può offrire ormai da anni la vasca del nostro Paese, da tempo Brescia-Pro Recco è la finale Scudetto e l'anno scorso per la prima volta i lombardi sono riusciti a strapare il Tricolore ai liguri. La rinvincita però proprio non s'ha da fare, le due squadre a causa del Covid non si riescono ancora a sfidare.