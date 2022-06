Pallanuoto, il Bogliasco torna in Serie A1 maschile

Ci sono serate che rimangono nelle storia e te ne accorgi subito. Una l’ha vissuta ieri il Bogliasco maschile che torna in Serie A1 maschile di pallanuoto dopo tre anni di cadetteria. Lo fa in una maniera incredibile, “girando” un film degno dei migliori registi. La finalissima con la Vis Nova Roma è una lunga serie di tre gare, le prime due finiscono con una vittoria a testa e lo stesso scarto, così si va alla “bella”, da giocare per i liguri in trasferta.

Campo avverso quindi, e sfida che inizia con il freno a mano a tirato, 6-2 per la Vis Nova. Un parziale che rischia di tagliare le gambe, ma gli uomini di Magalotti non vogliono più rimandare l’appuntamento con la promozione. Così risalgono, pareggiano e portano la sfida ai rigori (10-10 il risultato finale quando suona l’ultima sirena). La lotteria è lunga, lunghissima, servono 18 tiri per decretare il vincitore, che è il Bogliasco perché l’ultimo rigore di Russo viene deviato da Prian sulla traversa: è l’inizio della festa.

Il tabellino

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO-BOGLIASCO 1951 15-16

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, S. Padovano, G. Carchedi, E. Ferraro 2, O. Radulovic, A. Navarra, S. Russo 3, Luca Provenziani, A. Agnolet, A. Narciso 3, E. Calcaterra 1, M. Antonucci 1, T. Peluso. All. Calcaterra

BOGLIASCO 1951: E. Prian, E. Percoco, A. Brambilla Di Civesio 2, F. Gavazzi 2, A. Bottaro 1, G. Guidaldi 2, T. Tabbiani 1, F. Brambilla Di Civesio, G. Boero 1, A. Bonomo 1, D. Puccio, D. Broggi Mazzetti, A. Di Donna. All. Magalotti

Arbitri: Gomez e Frauenfelder

Parziali: 3-2 3-2 2-4 2-2 Nel quarto tempo Ferraro (VN) fallisce un rigore (palo). Usciti per limite di falli: Padovano (VN) nel terzo tempo. Superiorità numeriche: Vis Nova 3/8 + 1 rigore, Bogliasco 2/10 + 2 rigori. 10-10 dopo i quattro tempi. Sequenza rigori: Brambilla di Civesio F. (B) parato, Antonucci (VN) gol, Tabbiani (B) gol, Ferraro (VN) traversa, Gavazzi (B) gol, Provenzani (VN) gol, Brambilla di Civesio A. (B) gol, Russo (VN) gol, Puccio (B) gol, Calcaterra (VN) gol, Brambilla di Civesio F. (B) gol, Antonucci (VN) gol, Tabbiani (B) parato, Ferraro (VN) palo, Gavazzi (B) traversa, Provenzani (VN) palo, Brambilla di Civesio A. (B) gol, Russo (VN) traversa. Punteggio finale: 15-16. Spettatori: 100.

La Regione Liguria si complimenta con il Bogliasco

“Una stagione eccezionale non poteva che portare ad un epilogo emozionante: l’epico ritorno del Bogliasco 1951 nella massima serie dopo tre anni di purgatorio”. Commenta così l’Assessore regionale allo Sport Simona Ferro la vittoria del Bogliasco in casa della Roma Vis Nova e il ritorno in serie A1 dopo tre anni. “Anche ieri sembrava che la sorte si fosse girata dall’altra parte – prosegue l’Assessore – ma più della fortuna poté l’ostinazione del crederci sempre e comunque. Quindi via verso il pareggio e poi i rigori dove è emerso il carattere dei giocatori del Bogliasco che dai 5 metri hanno raggiunto l’agognata promozione. Dopo 3 anni il Bogliasco torna dove gli compete stare e lo fa con 22 vittorie su 26 gare: nella serie A che per tradizione, blasone e ambizione è da sempre la sua dimensione naturale”.