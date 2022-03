Bogliasco batte Milano, ma Sinatra attacca: "Non riesco a comprendere gli arbitri"

Finsice 8-5 per il Bogliasco la sfida di serie A1 femminile tra le levantine e Milano, è la quarta vittoria in campionato per Millo e compagne che domani, domenica, torneranno in campo contro le vicecampionesse d'Italia di Padova.

Intensa nel ritmo e nelle emozioni la sfida con le meneghine si apre proprio col vantaggio ospite di Apilongo dopo una prima metà di primo tempo conclusa senza reti. La replica levantina è però immediata e porta al capovolgimento di risultato firmato dalle conclusioni dalla distanza di Cuzzupè e Millo. Milano riequilibra l’incontro con Anna Repetto ma è Bogliasco a chiudere davanti alla prima sirena grazie allo squillo di Alessia Mauceri.

Le biancazzurre accelerano nel secondo parziale andando in gol con Paganello, in superiorità, Gagliardi, con una delle sue strepitose giocate, e Cuzzupè, su rigore, aumentando a più tre il proprio vantaggio.

Un divario che di fatto resterà inalterato fino alla fine. I ritmi frenetici dei primi due tempi continuano anche nel terzo quarto ma ciò che diversifica questo tempo da quelli che l’hanno preceduto è l’incidenza sottorete delle due squadre. Bogliasco comincia ad accusare un po’ di stanchezza pagando dazio in termini di mira. Milano prova invece a intensificare il proprio sforzo ma sbatte costantemente contro l’attenta difesa locale o contro le mani tentacolari di una strepitosa Carlotta Malara. Il parziale si chiude così con un solo gol per parte, con Millo su rigore che risponde al precedente gol di Laura Repetto.

Un copione che si ripete quasi fotocopia, sia nel punteggio che nell’atteggiamento delle due compagini, anche negli ultimi 8 minuti. Le bogliaschine controllano il risultato, tenendo sigillata la propria rete fino a 100 secondi dalla sirena. Il meno 2 fermato da Apilongo riaccende le speranze ospiti di rimonta. Velleità spende poco dopo dal rigore trasformato freddamente da Rosa Rogondino che sancisce il definitivo 8-5.

Il commento di coach Sinatra

“Sono ovviamente contento per la vittoria anche se oggi non abbiamo giocato bene – commenta a fine gara Mario Sinatra – comunque in altre occasioni abbiamo giocato meglio e perso, quindi va bene così. Ciò che va meno bene è la mia comprensione degli arbitraggi. Ogni volta che giochiamo in casa a noi vengono sempre fischiati molti meno falli rispetto alle nostre avversarie. E siccome gli arbitri cambiano sempre probabilmente la colpa è la mia che non ho ancora capito il metro di giudizio dei direttori di gara”.

Il tabellino della gara

BOGLIASCO 1951-NC MILANO 8-5

BOGLIASCO 1951: Malara , De March, Rosta, Cuzzupè 2, Mauceri 1, G. Millo 2, Lombella, Rogondino 1, Paganello 1, Rayner, Carpaneto, Gagliardi 1, Sokhna. All. Sinatra

NC MILANO: Giannoni, Apilongo 2, Trombetta, Di Lernia, A. Repetto 2, L. Repetto 1, Garbellotto, Pinto, Tosi, De Vincetiis, Daverio, Fritz. All. Binchi

Arbitri: Nicolosi e Rovida

Note

Parziali: 3-2 3-1 1-1 1-1 Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Bogliasco 1951 1/4 +3 rig.; NC Milano 4/11. Spettatori 100 circa. NC Milano iscrive a referto 12 atlete.