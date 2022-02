Bogliasco, Malara più forte dell'infortunio: "Troppo importante la sfida con Florentia"

Venti giorni dopo l'operazone al menisco il portiere del Bogliasco è pronto a tornare in vasca. Un recupero lampo per Carlotta Malara che arriva nel momento più importante della stagione, alla viglia del match contro Florentia che vale una fetta di sesto posto in A1 femminile.

“Torno in acqua contro il parere del medico – spiega la diretta interessata – lui avrebbe preferito che attendessi ancora un po’. Ma io sto bene, mi alleno ormai da due settimane e non ho avuto alcun tipo di problema. Anzi rispetto a prima dell’operazione ho notato parecchi miglioramenti, anche nelle piccole cose quotidiane. E poi la gara con la Florentia è troppo importante per marcare visita”.

C'è chi la paragona a Sofia Goggia, argento olimpico a pochi giorni dal'infortunio: “Forse il paragone è un po’ eccessivo – ammette Carlotta – Se non altro per la posta in palio, dal momento che lei si giocava una medaglia olimpica. Però per il resto il confronto regge visto i tempi di recupero strettissimi di entrambe. Spero solo di ottenere gli stessi straordinari risultati raggiunti da lei. Nel frattempo mi accontenterei di vincere a Firenze”.

Contro le gigliate, quindi, Carlotta vuole essere a tutti i costi. Anche se chi l’ha sostituta nelle ultime due partite non l’ha fatta certo rimpiangere: “Matilde (Oberti, ndr) è stata bravissima, con l’Ancona direi quasi perfetta. Con Trieste, invece, le cose non sono andate benissimo ma non certo per colpa sua. Non dimentichiamoci che ha appena compiuto 15 anni e giocare titolare in Serie A1 a quell’età non è proprio una cosa da tutti i giorni, specialmente in un ruolo delicato come il portiere. Ma lei ha dimostrato freddezza e concentrazione degne di una veterana, meritandosi tutti i complimenti che gli sono arrivati in questi giorni”.