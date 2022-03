Bogliasco, arriva la corazzata Catania alla Vassallo

Il campionato di Serie A1 femminile prosegue per il Bogliasco nel match proibitivo contro il Catania. La corazzata siciliana è un ostacolo insormontabile per il giovane gruppo ligure che comunque potrà imparare molto anche da questa sfida come spiega il coach Sinatra: "Probabilmente con la sconfitta di Firenze abbiamo detto addio ai playoff – afferma Sinatra – e di conseguenza dovremmo giocarci la permanenza in A1 passando per i playout. E allora è bene cominciare a prepararci a questa eventualità già da adesso, iniziando proprio dalla sfida di domani”.

Niente paura quindi perché in sfide come queste il risultato davvero non conta, adesso è il momento di mettere nel motore idee e schemi utili per i playout che come ha detto il tecnico sono nel destino del Bogliasco. La sfida con il Catania andrà in scena domani alle 14 alla piscina Vassallo e sarà visibile in diretta Facebook oltre che dagli spalti dell'impianto del levante ligure, previa prenotazione.