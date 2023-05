Coppa del mondo di ginnastica artistica: ancora medaglie per le gemelle genovesi

Nuovo grande successo per le gemelle genovesi Alice e Asia D'Amato, impegnate nelle finali di Coppa del mondo di ginnastica artistica in corso al Cairo: un oro alle parallele asimmetriche e un argento nel corpo libero per Alice D’Amato, un argento al volteggio per Asia D’Amato, che si è però infortunata durante l’esecuzione di un esercizio.

"Ancora una volta Alice e Asia D’Amato rendono orgogliosa l’intera Liguria raccogliendo nuovi successi in campo internazionale - commenta Simona Ferro, assessore allo Sport di Regione Liguria - Complimenti a queste straordinarie atlete e auguri di pronta guarigione ad Asia, che si è infortunata durante la gara".

Le gemelle genovesi ventenni Alice e Asia D'Amato, nei giorni scorsi, sono salite anche salite sul tetto d’Europa, portando a casa ottimi risultati ai campionati europei di ginnastica artistica in Turchia. Alice aveva conquistato l’oro alle parallele asimmetriche (è il secondo oro italiano della competizione, e la sua terza medaglia personale), mentre la sorella Asia aveva vinto la medaglia d’argento al volteggio.