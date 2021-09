Tiro con l’arco, super Cinzia Noziglia agli Europei di Maribor

non sbaglia. L’arciera delle Fiamme Oro, ma tesserata anche con gli Arcieri Tigullio, fa il pieno di medaglie agli Europei 3D di Maribor in Slovenia. La campionessa vince il titolo a squadre e si piazza al terzo posto nell’individuale, portandosi così a casa due delle dodici medaglie conquistate in totale dall'Italia, prima assoluta nel medagliere per Nazioni al termine dell'evento.

La prima vittoria per l’atleta specialista dell’arco nudo arriva insieme ad Irene Franchini e Iuana Bassi. Il terzetto azzurro in finale ha avuto la meglio sull’Austria (Ronacher, Schlomberg, Steinwender) con il risultato di 98-87. Primo set tutto a favore dell’Italia che però nel secondo piazza una “M” che rimette tutto in gioco. Le azzurre non si scoraggiano, anzi, mettono il turbo dopo l’errore e vincono i due parziali successivi portandosi a casa l’oro con buon margine finale.

La spedizione in Slovenia di Cinzia Noziglia però non finisce qui. L’atleta delle Fiamme Oro vince anche il bronzo individuale ancora contro un’asutriaca. Questa volta nella finale per il terzo posto continentale ad arrendersi è Bettina Altenberger con il risultato di 32-26.

Per Noziglia è stato solo il primo grande appuntamento di un settembre ricco di eventi. Da domani infatti la ligure sarà impegnata nei Campionati Europei Tiro di Campagna a Porec in Croazia. La possibilità di conquistare altre medaglie c’è, d’altronde Cinzia arriva sui percorsi forte del titolo europeo individuale nell’arco nudo conquistato nel 2019. Ci sarà poi un altro obiettivo da raggiungere: giovedì 9 settembre infatti verranno assegnati i pass per i prossimi Mondiali che si svolgeranno negli Stati Uniti nel 2022. Un doppio traguardo da centrare per chiudere in bellezza la stagione all'aperto.