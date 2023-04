Champions League, la Pro Recco vola ad Atene

Settimana di Champions League per la Pro Recco che mercoledì giocherà in casa del Vouliagmeni ad Atene. I greci, quarti nel girone A, sono allenati dall’ex giocatore e tecnico biancoceleste, Vladimir Vujasinovic. La partita inizierà alle 18 – ora italiana – e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena.

Già con il pass per la Final 8 di Belgrado in tasca, i biancocelesti dovranno rinunciare a Iocchi Gratta, colpito sabato dalla scomparsa del papà, e Fondelli, non al meglio della condizione; al centro ci sarà Loncar, straniero di coppa per questa seconda parte di stagione.

“Mercoledì ci aspetta una partita difficile, sono la squadra rivelazione di questo girone, hanno disputato ottime gare e sono un bel gruppo: giocare in casa loro sarà impegnativo – ammette il portiere Marco Del Lungo -. Dal canto nostro scenderemo in acqua per fare una grande partita, crescere in vista delle finali e vincere per provare a raggiungere il primo posto. Sappiamo che non sarà facile e che dobbiamo sperare in un passo falso del Barceloneta, ma è nostro dovere farci trovare pronti in quella eventualità. Arrivare primi darebbe un bel vantaggio sia in termini di motivazione sia poi per gli incroci”.

Arbitreranno la sfida Margeta (Slovenia) e Jaumandreu (Spagna). Delegato il serbo Perisic.

La classifica: Barceloneta (27 punti), Pro Recco (24), Olympiacos (22), Vouliagmeni (14), Jadran Spalato (11), Radnicki (9), Dinamo Tbilisi (6), Hannover (3).