Pallanuoto, riparte la Serie A1 maschile con Quinto-Trieste e Pro Recco-Lazio

Parte domani, sabato 2 ottobre, la caccia al trono di Brescia. I lombardi hannno spezzato l’egemonia della Pro Recco, battendo in finale i liguria reduci da 14 anni di scudetti di fila. Una sconfitta bruciante per la squadra che però si è ripresa alla grande vincendo la Champions League.

L'esordio della Pro Recco in campionato

Difficile dire a priori chi parte favorita tra le due nella nuova stagione. Quello che si sa è che la Pro Recco inizierà la Serie A1 maschile dopo la rivoluzione estiva che ha portato il giovane Sandro Sukno in panchina e ha visto partire alcuni campioni del calibro di Mandic. In campionato non ci sarà nemmeno Ivovic, scelto come straniero di Coppa. La squadra più titolata della storia della pallanuoto esordirà domani alle 15 a Punta Sant’Anna contro il Lazio Nuoto, gara speciale per Cannella, gioiellino crescito nella società romana e volato in Liguria per raggiungere le massime vette della pallanuoto europea.

Il Quinto sfida Trento

Due ore più tardi sarà tempo di prima di campionato anche per lo Sporting Club Quinto che ospiterà alle Piscine di Albaro Trieste, squadra temibile e reduce da un ottimo mercato. Dopo quasi 600 giorni i biancorossi avranno di nuovo il pubblico sulle gradinate della vasca, i fans hanno risposto all’appello: i 150 biglietti disponibili, l’impianto ovviamente è aperto a capienza ridotta, sono già stati tutti venduti.

La prima giornata del campionato prevede anche l'esordio casalingo per l'AN Brescia campione d'Italia contro la neopromossa ADR Nuoto Catania, le altre sfide di sabato saranno Roma Nuoto-RN Savona e RN Salerno-CN Posillip. Telimar Palermo-Waterpolo Milano Metanopoli si giocherà martedì 5 ottobre e CC Ortigia-Anzio Waterpolis mercoledì 6 ottobre per impegni nelle coppe europee.