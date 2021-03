Lecce-Entella 0-0: la Virtus resiste al Via del Mare

Secondo pareggio consecutivo per l'Entella che dopo l'1-1 contro il Brescia strappa lo 0-0 al Via Del Mare contro il Lecce. Punto che fa morale, anche se la classifica rimane drammatica con l'ultimo posto a quota 19 punti, sette in meno dei playout che regalerebbero almeno un secondo appello per rimanere in Serie B.

Buona occasione per il Lecce in apertura con Rodriguez imbeccato bene da Mancosu, Russo si oppone, poi ci prova Pettinari due volte ma la mira non è delle migliori. L'Entella controlla nel complesso bene le sfuriate dei salentini nella prima frazione di gioco senza mai rendersi pericolosa o quasi.

Nella ripresa botta e risposta tra Henderson e Nizzetto, poi nel finale Russo si supera su un colpo di testa di Stepinski salvando il risultato. Il prossimo appuntamento per la formazione di Vivarini è fissato per sabato 6 marzo 2021: a Comuale arriva l'Ascoli, penultimo in classifica a quota 22 insieme al Pescara. Per la Virtus conta solo vincere per regalarsi ancora qualche speranza in ottica playout e salvezza.

LECCE-ENTELLA 0-0 | TABELLINO

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio (81' Paganini), Lucioni, Meccariello, Gallo; Henderson (76' Majer), Hjulmand, Bjorkengren (81' Coda); Mancosu Mar.; Rodriguez Delgado (76' Stepinski), Pettinari (65' Yalcin). All. Corini.

ENTELLA (4-3-1-2): Russo; Costa, Chiosa (65' Poli), Pellizzer, De Col; Brescianini (61' Settembrini), Paolucci (61' Nizzetto), Koutsoupias; Schenetti (92' Dragomir); Mancosu Mat. (65' Capello), Brunori. All. Vivarini.

ARBITRO: Meraviglia.

NOTE: ammoniti Paolucci, De Col, Pellizzer, Yalcin, Stepinski, Nizzetto e Majer.