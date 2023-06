La plastica più riciclabile è il PET: come salvare il Pianeta e vincere una crociera

Forse non tutti sanno che il materiale più utilizzato al mondo per la produzione di bottiglie per bevande e alimenti è il PET. In sostanza “polietilenene tereftalato”, una resina termoplastica che fa parte dei poliesteri, molto stabile e perfetta per essere impiegata come contenitore di liquidi.

Uno dei vantaggi più importanti del PET è il suo essere riciclabile al 100%: grazie alla sua resistenza, alla flessibilità e impermeabilità si presta, praticamente a un riutilizzo infinito.

Investire nel riciclo di prodotti e impostare una corretta raccolta dei rifiuti è fondamentale per aiutare l’ambiente. Per mettere in atto queste pratiche servono anche buoni esempi, come quelli di Coripet, un consorzio volontario e senza scopo di lucro che opera nella raccolta e riciclo di bottiglie in PET, il cui progetto punta a coinvolgere tutti i cittadini: chiunque può portare le proprie bottiglie in plastica (che hanno avuto un contenuto alimentare) in uno degli ecocompattatori intelligenti che Coripet ha installato a Genova – e in tanti altri in tutto il territorio italiano. In questo modo non solo farà salvaguarderà il Pianeta, rimettendo in circolo un materiale prezioso senza sprecare risorse, ma potrà vincere addirittura una crociera.

Agire per l’ambiente e vincere una crociera

Con il concorso “Segui una nuova rotta”, infatti, Coripet mette in palio 40 crociere estraendone cinque al mese per otto mesi. Proprio a Genova l’ultima clamorosa vittoria: al supermercato Ekok di via San Giovanni D’acri un fortunato partecipante salperà per una crociera da 4mila euro!

Aderire al concorso non significa soltanto avere la possibilità di vincere crociere, ma consente anche di ottenere sconti nei supermercati e negozi aderenti, buoni acquisto e altri vantaggi.

Il concorso sarà valido fino al 31 ottobre 2023 e parteciparvi è semplice. Ecco i passi da compiere: scaricare l’app Coripet (disponibile sia per i dispositivi Android sia per quelli Apple), riciclare bottiglie in PET nell’ecocompattatore più vicino, raccogliere i punti e attendere le estrazioni mensili.

Un’ottima occasione per evitare di dover creare sempre nuova plastica vergine e riutilizzare quella già esistente. Il cosiddetto modello “bottle to bottle” può dar vita ad abitudini virtuose, sostenibili e al passo coi tempi.