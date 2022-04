A cena fuori con i bambini: ecco alcuni suggerimenti per rendere l'uscita un successo

Quando si decide di uscire a mangiare con i bambini, è necessario valutare bene tutta una serie di condizioni.

In primis, il tipo di pietanze servite dal ristorante, che devono essere apprezzate anche dai più piccoli.

Inoltre, va considerato il tipo di ambiente in cui ci si trova: meglio, quindi, optare per una soluzione allegra e informale, dove i bimbi possano trovarsi a proprio agio e godersi il pasto tanto quanto gli adulti.

In certi locali, ad esempio, vengono impiegate alcune accortezze per impegnare i piccoli ospiti mentre attendono la propria portata.

Un esempio sono le tovagliette da menu dedicate, sulle quali vengono riportati semplici enigmi e disegni da colorare.

Le attenzioni riservate ai bambini sono tra i motivi che rendono Old Wild West, catena di ristoranti completamente italiana, una meta molto gettonata dalle famiglie.

I locali sono accoglienti e originali, traendo piena ispirazione dal west e il clima è informale: inoltre, sono previsti Mini Menu, che uniscono porzioni adatte a piccoli omaggi, con matitine e simpatiche tovagliette da colorare

Ovviamente, però, i ristoranti Old Wild West non si rivolgono solo alle famiglie, ma sono perfetti, anche, per trascorrere un pasto in compagnia o una serata tra amici, bevendo qualcosa e gustando qualche stuzzichino.



Alla scoperta di un gusto unico

Presso i ristoranti Old Wild West, è disponibile una vasta scelta di deliziose pietanze.

Oltre agli appetizer, ottimi sia per ‘preparare lo stomaco’ che da condividere con gli amici davanti a una bevanda fresca, c’è una ricca lista di burger. Dai classici agli speciali, ci sono, anche, i burger farciti con pollo e quelli dedicati ai vegetariani.

Attualmente, in occasione dei 20 anni di Old Wild West, non bisogna lasciarsi scappare l’edizione limitata ideata per la ricorrenza: lo Smash Burger, preparato secondo una ricetta esclusiva.

Da non trascurare l'offerta steakhouse, che offre una selezione di carni assortite tra vari tagli di carne rossa e bianca.

Oppure, si può optare per le specialità del Saloon, che comprendono grigliate, bbq ribs, trancio di salmone e galletto italiano alla griglia.

Ci sono, inoltre, proposte per gli appassionati del tex mex, nonché bowl e insalatone; infine, per i più golosi, il pasto si può concludere in dolcezza con gli irresistibili dessert.

Focus sulla qualità dei prodotti

Ovviamente, oltre che al gusto, Old Wild West riserva grande attenzione anche alla qualità dei prodotti che offre.

Ad esempio, la carne argentina, protagonista di molti piatti, è selezionata con estrema cura.

I bovini, infatti, vengono allevati seguendo il sistema Grass-Fed: gli animali possono pascolare, liberamente, nelle Pampas Argentine e si nutrono solo di erba fresca e fieno.

Questa tipo di allevamento consente di avere una carne più tenera e saporita, oltre ad impattare meno sull’ambiente

La carne proviene solamente da animali di 24 mesi ed è sottoposta a rigidissimi controlli, dall'allevamento alla macellazione, fino al trasporto.

Per quanto riguarda la carne degli hamburger del menu "Classic" e "Special" proviene da filiera italiana: i bovini sono nati, allevati, selezionati e macellati in Italia.

Inoltre, analisi e ispezioni seguono tutta la durata della fase di produzione.

Anche la scelta del tipo di pane non è casuale. Per accompagnare i burger, infatti, viene utilizzato un pane briosciato, caratterizzato da un gusto equilibrato, in grado di adattarsi a qualsiasi farcitura; la sua struttura è studiata per mantenere una consistenza ottimale.

Parlando delle carni bianche, viene utilizzato solo pollo italiano allevato a terra, cotto alla griglia o a bassa temperatura per mantenerne intatte le qualità.



L’attenzione riservata alla carne non esclude, però, che anche le preparazioni vegetariane siano altrettanto curate.

Il No Meat Burger, ad esempio, viene realizzato con il 100% di proteine vegetali, secondo una ricetta esclusiva Old Wild West.

Grazie alle eccellenti caratteristiche, è in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

Nuova apertura presso il nuovo Mercato di Genova

A questo punto, non rimane che provare di persona i gustosi prodotti offerti da Old Wild West.

Per chi si trova a Genova e dintorni, non c’è occasione migliore; di recente, infatti, ha aperto un ristorante presso il nuovo Mercato in Corso Sardegna 67, il cui team è pronto ad accogliere tutti coloro che vorranno farci un salto.



Un’opportunità per passare il momento dedicato a pranzo o cena in maniera piacevole, con il plus di una bella cornice.

Old Wild West è anche presente da tempo presso il Porto Antico e presso il Centro Commerciale Fiumara.

Per informazioni, aggiornamenti e novità è possibile seguire la pagina Facebook dell’Old Wild West di Corso Sardegna.