Sole, mare e mobilità elettrica: ecco i protagonisti del primo showroom estivo d’Italia a Chiavari

Se il cliente non va in concessionaria… niente paura, saranno le auto ad andare dal cliente, ovunque si trovi. E, con un’intera estate ancora tutta da vivere, c’è solo un posto in cui trovare clienti: la spiaggia.

Per questo, Citroën rivoluziona letteralmente il concetto di showroom, portando i propri modelli full electric fuori dalle quattro mura della concessionaria Gecar Citroën.

Fin dove si sono spinte quelle auto, una volta all’esterno? Sono arrivate a Chiavari, sulla spiaggia del mitico Duna Beach Club, uno stabilimento balneare che si è dimostrato pronto a cavalcare l’onda dell’innovazione e della sostenibilità con una collaborazione insolita ma vincente.

La concessionaria Gecar Citroën ha, infatti, messo a disposizione dei clienti dello stabilimento, per tutta l’estate, una Citroën Ami, guidabile sin dai 14 anni di età e una Citroën C4 X, due dei modelli elettrici di maggior successo della Casa francese, offrendo così la possibilità a chiunque di provarle su strada o di richiedere maggiori informazioni tramite i QR Code visibili sulle vetture esposte.

Maison Citroën: uno showroom in riva al mare

L’iniziativa di questo vero e proprio showroom estivo all’aria aperta rientra nel nuovo concept “La Maison Citroën”, che esprime tutta l’identità del brand e ne incarna perfettamente i valori di audacia e comfort. Un modo innovativo di offrire un’esperienza diversa e originale, in ambienti che rappresentano vere e proprie comfort zone per il cliente.

E allora, dopo le esperienze indoor di Milano, Catania e Bologna, La Maison Citroën sbarca anche a Chiavari, in versione tutta estiva.

In questo caso, infatti, niente di meglio di una spiaggia nell’assolata Liguria, luogo del relax per eccellenza, per offrire un diversivo coinvolgente ai bagnanti e permettere loro di scoprire e provare vetture ecologiche e performanti in un contesto diverso dalla classica concessionaria.

Insomma, una valida alternativa per chi, alla prova costume, preferisce una prova su strada.