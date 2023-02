Perché ci si depila? Le origini e la storia della depilazione

Al giorno d’oggi tutti hanno preso l’abitudine di depilarsi, sia uomini che donne. Inguine, ascelle, braccia, gambe, petto o schiena sono tutte zone del corpo in cui sempre più persone desiderano rimuovere i propri peli.

C’è chi preferisce il rasoio, altri la ceretta, altri ancora la crema depilatoria ed infine ci sono persone che intraprendono una strada decisamente più drastica, scegliendo una epilazione definitiva. Erroneamente si pensa che il desiderio di rimuovere qualcosa che si considera antiestetico sia un’abitudine relativamente recente, ma in realtà risale a diversi millenni fa. Potrebbe sembrare quasi impossibile, ma molte volte il principio o metodo di procedimento di molte tecniche risale davvero a millenni fa.

Un’abitudine millenaria

Basti pensare che la ceretta è stata inventata nell’antico Egitto: veniva infatti usata inizialmente una mistura di resine e cera d’api che veniva applicata sulla pelle e quindi rimossa con un lembo di tessuto; addirittura pare che sia stata la stessa Cleopatra ad inventare una miscela a base di un composto dell’arsenico.

Il motivo di questa operazione era dovuto al fatto che in quell’epoca ed in quelle terre, le donne si radessero in quanto il loro corpo rappresentava la bellezza per antonomasia e quindi doveva essere privato da qualsiasi imperfezione. Anche nell’antica Grecia e Roma ci si depilava: non solo le donne, per motivi prettamente estetici al punto che chi non lo faceva era vittima di derisione, ma anche gli uomini, gli atleti in particolare, per poter gareggiare al meglio. L’eliminazione dei peli non si perde certo nel Medioevo, ma anzi se ne incentiva l’uso soprattutto per motivi igienici. É nel sedicesimo secolo che la depilazione conosce un periodo di declino, quando Caterina de’ Medici ne vietò ad esempio l’uso alle donne in gravidanza. Infine nelle epoche moderne, grazie anche alla moda che spinge a utilizzare indumenti sempre più corti, che lasciano scoperti sempre più centimetri di pelle, l’epilazione ritorna in auge.

Dalle tecniche del passato a quelle del presente

I metodi per eliminare i propri peli sono ovviamente cambiati nei secoli, introducendo diverse tecniche e strumenti: Ai giorni nostri, le tecnologie sono ovviamente migliorate e a fianco dei canonici rasoi, creme depilatorie, cerette è stata introdotta l’epilazione laser.

