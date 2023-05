Un cono gourmet imperdibile per festeggiare un compleanno speciale

La catena italiana di gelaterie Grom spegne 20 candeline. Si tratta di un anniversario importante, che Grom festeggerà insieme ai propri clienti attivando sconti, omaggi e iniziative speciali in moltissime sue gelaterie in Italia.

Via ai festeggiamenti dal 24 maggio

Il 24 maggio, dalle ore 15.00 alle ore 20.00, tutti coloro che si recheranno presso la gelateria di Genova, Via Sestri 188, potranno partecipare alla pesca di imperdibili coupon – validi fino al 30 giugno esclusivamente in questo punto vendita – e accedere così a una serie di promozioni in base al buono estratto:

1 vaschetta da 500 g

20% sconto su una vaschetta da 500 g

Ogni 20 del mese un assaggio del proprio gelato preferito

Ma non è finita qui. Sia nella gelateria di via Sestri sia in quella di Via San Lorenzo 81/83 (Genova) sempre in data 24 maggio sono previsti assaggi gratuiti di gelato: infatti, tutti i clienti che andranno nelle gelaterie genovesi dalle 15 alle 20 potranno gustare un gelato piccolo – quindi un cono o coppetta da un gusto a propria scelta – in omaggio.

Inoltre, sempre in occasione del proprio 20° anniversario, Grom ha lanciato in edizione limitata il “Cono Buon Compleanno”, acquistabile in esclusiva dal 24 al 31 maggio in tutte le gelaterie del marchio in Italia. Si tratta di un cono gourmet realizzato appositamente dal team di ricerca e sviluppo di Grom: una nuova opzione nel “menù” da non lasciarsi scappare. La ricetta prevede l’abbinamento del famoso gelato al pistacchio Grom – realizzato con la combinazione dei pistacchi Mawardi e Perfect Green, che, grazie alle diverse gradazioni di maturazione, rendono il gusto particolarmente aromatico e ricco di sfumature – con gelato al fiordilatte variegato al pistacchio e ben tre topping: panna montata, granella di nocciole pralinate e crema spalmabile al pistacchio. Il tutto completato da un cono biscottato e, per la prima volta nelle gelaterie Grom, granellato al pistacchio.

Cremoso e fresco: un gelato dal sapore inconfondibile

Il fil rouge di questo percorso ventennale – che ha visto Grom espandersi dall’iniziale negozio di Torino a ben quarantacinque gelaterie distribuite in trentaquattro città – è sicuramente la passione e l’approccio attento alla produzione del gelato.

Grazie all’utilizzo di materie prime di altissima qualità, il risultato è una vera e propria opera d’arte: un gelato fresco, saporito, cremoso e che richiama il gusto autentico dei prodotti usati in fase di produzione.

E soprattutto è dedicato a tutti, clienti celiaci compresi: Grom, infatti, offre da sempre un gelato privo di glutine, in grado dunque di soddisfare le esigenze alimentaridi tutti.

Per le persone interessate, di seguito il dettaglio delle gelaterie Grom a Genova in cui verrà festeggiato l’anniversario: