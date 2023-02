Teatro, ma non solo: ecco un concorso grazie al quale vincere la cultura

Esistono molti modi per prendersi una pausa dalla quotidianità e ricaricarsi di energie positive. Dedicarsi ad attività culturali, per esempio, è un ottimo modo per nutrire mente e spirito.

Le opportunità tra cui scegliere sono, davvero, numerose e spaziano tra vari ambiti, dai concerti agli eventi sportivi, dai laboratori creativi alle mostre.

Per gli amanti dell’arte visiva, ad esempio, può essere interessante partecipare ad una mostra fotografica, che consente di osservare la realtà filtrata attraverso l’occhio dell’artista. L’autore, in questo modo, offre la propria visione del mondo, trasmettendo, al contempo, le emozioni che esso prova.

Seguendo il filo conduttore che lega le fotografie esposte, è possibile acquisire una storia, nonché conoscere un po’ meglio l’animo dell'artista.

Gli appassionati di storia, invece, possono apprezzare le visite presso i palazzi antichi, ammirando i fasti del passato che ancora si irradiano dalle sontuose dimore, dagli affreschi che le decorano e dagli arredamenti che narrano di tempi lontani e affascinanti.

O ancora, per chi desidera assistere ad avventure coinvolgenti, il teatro è l’ideale.

L’arte di rappresentare delle storie mettendole in scena è antica, ma nonostante questo, è riuscita ad arrivare fino a noi mantenendo inalterato il suo fascino.

Immergersi in una vicenda messa in scena egregiamente, potendo assistere, ogni volta, ad uno spettacolo unico (dato che viene interpretato dal vivo) è uno dei punti di forza del teatro.

Le possibilità, dunque, sono molte e in grado di soddisfare tutti i gusti, ma ognuna è fonte di arricchimento personale.

Proprio per questo, Iren Luce Gas e Servizi?, leader nel settore della fornitura di luce, gas e servizi, ha deciso di premiare i propri clienti con la cultura, indicendo un originale contest.

Uno spettacolo di concorso

‘Con Iren si vince’ è un concorso dedicato a tutti i clienti Iren Luce Gas e Servizi (maggiorenni e residenti in Italia o nella Repubblica di San Marino, esclusi tutti i lavoratori dipendenti), grazie al quale potranno immergersi nella cultura.

Dal 3 febbraio 2023 fino al 3 maggio 2023, infatti, i clienti potranno concorrere per vincere un voucher, valido per l’ingresso di 2 persone (vincitore e accompagnatore) ad alcuni spettacoli e visite.

La serie di eventi è stata inaugurata da ‘Cyrano de Bergerac’ di Edmond Rostand, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova.

Una storia emozionante, che unisce avventura, romanticismo, ma anche dramma, il cui filo conduttore rimane, però, l’amore.

Lo spettacolo si è tenuto il 14 febbraio presso il Teatro Modena di Genova ed ha visto ben 400 partecipanti seguire le vicende di Cyrano, Rossana e Cristiano, trascorrendo un San Valentino davvero memorabile.

Ma è solo l’inizio: il palinsesto di attività cui si potrà partecipare vincendo il voucher è molto ricco e prevede un’interessante selezione di eventi.

Il 3 marzo, Opera Carlo Felice Genova ospiterà la celeberrima opera lirica ‘Tosca’ di Giacomo Puccini, appassionante melodramma in tre atti, mentre il 16 e il 30 marzo si potrà ammirare la mostra dedicata al poliedrico artista Man Ray.

Accompagnati da una visita guidata presso il Palazzo Ducale di Genova, si potranno ammirare oltre duecento fotografie, realizzate dall’artista dagli anni Venti fino alla sua morte.

Il 12 aprile, al Teatro Eleonora Duse verrà messa in scena l’opera teatrale ‘I racconti della peste’, di Mario Vargas Llosa, un originale ed emozionante dramma ispirato al Decameron di Boccaccio.

Sarà, inoltre, possibile aggiudicarsi una visita guidata presso i Palazzi dei Rolli (Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2006), proprio in occasione dei Rolli Days, evento con cui Genova celebra gli omonimi Palazzi. La visita avrà luogo il 28 aprile.

Infine, lo spettacolo che chiuderà la carrellata di eventi sarà il pregevole ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ di Luigi Pirandello, rappresentato presso il Teatro Ivo Chiesa di Genova.

Il cliente al centro di tutto

Con questo concorso, Iren Luce Gas e Servizi desidera ringraziare i propri clienti per la preferenza e fiducia dimostrate (così come fa con il suo programma di fedeltà), seguendo la propria filosofia di cura e attenzione.

L’Azienda, infatti, opera costantemente per erogare il miglior servizio possibile, puntando al mantenimento di un elevato livello qualitativo, coinvolgendo i propri clienti in attività culturali, ricreative e sportive per rendere unico ogni momento insieme.



A questo punto, i clienti non devono fare altro che tentare la fortuna, mettersi comodi e prepararsi a godersi lo spettacolo.

Per ottenere maggiori informazioni riguardo alle date e alle condizioni di partecipazione, è possibile consultare il regolamento sul sito.