Si chiude positivamente il concorso dedicato alla cultura

La cultura è un vero e proprio toccasana per la salute di corpo e mente:

aumenta la capacità di resistere allo stress, di difendersi da ansia e invecchiamento cerebrale, inoltre è un valido alleato per combattere la depressione e promuovere il benessere.

Aiuta a stimolare il pensiero critico, l’attività intellettuale, l’empatia, la creatività e il modo di relazionarsi con gli altri.

E, comunque, il contatto con la bellezza e con ogni forma d’arte si ripercuote positivamente sullo stato d’animo.

Per questi motivi Iren Luce Gas e Servizi?, leader nel settore della fornitura di luce, gas e servizi, ha deciso di scegliere la cultura come premio per i propri clienti, indicendo un contest che si è appena concluso con un esito, decisamente, positivo.

‘Uno spettacolo di concorso’ giunge al termine

Il 3 maggio è terminato il contest ‘Con Iren si Vince’, un concorso rivolto a tutti i clienti Iren Luce Gas e Servizi, che ha messo in palio la partecipazione a diverse esperienze.

I vincitori, infatti, hanno ottenuto dei voucher validi per l’ingresso di 2 persone (un vincitore e un accompagnatore) a spettacoli teatrali e visite guidate presso mostre.

Il palinsesto che Iren ha voluto offrire ai suoi clienti, che si è svolto in zone strategiche di Genova, è stato ricco e variegato.

L’evento di apertura è stato il dramma teatrale ‘Cyrano de Bergerac’, di Edmond Rostand, prodotto dal Teatro Nazionale di Genova.

È stata, poi, la volta del melodramma in tre atti ‘Tosca’, di Giacomo Puccini, messa in scena presso l'Opera Carlo Felice Genova.

A seguire, ci si è spostati dall’ambito teatrale, per passare ad un’interessante mostra fotografica dedicata al poliedrico artista Man Ray, installata presso il Palazzo Ducale di Genova, dove una visita guidata ne ha approfondito gli aspetti salienti.

Si è ritornati, poi, a teatro, più precisamente al Teatro Eleonora Duse, per assistere a ‘I racconti della peste’, di Mario Vargas Llosa, dramma ispirato al Decameron di Boccaccio

L’iniziativa successiva ha riguardato i Palazzi dei Rolli: proprio in occasione dei Rolli Days, è stata organizzata un’accurata visita guidata.

Come ultimo spettacolo del contest è stato scelto un grande classico: il Teatro Ivo Chiesa di Genova, infatti, ha ospitato ‘Sei personaggi in cerca d’autore’ di Luigi Pirandello.

L’amore per la cultura vive ancora

Con questa iniziativa, Iren ha voluto proporre un modo alternativo e piacevole di trascorrere del tempo con intrattenimento di qualità e la risposta data dai clienti, a tal proposito, è stata positiva; questi, infatti, hanno aderito con entusiasmo all’opportunità offerta, dimostrando di averla apprezzata.

Gli eventi hanno visto la partecipazione di oltre il 60% degli ospiti previsti, con un afflusso totale che si è attestato sulle 600 persone.

Un nutrito numero di clienti ha scelto, quindi, di cogliere l’occasione per passare una serata, o un pomeriggio, all’insegna della bellezza e della cultura.



Si è trattato di un risultato molto soddisfacente, che ha dimostrato come esista, ancora, una diffusa sensibilità nei confronti degli eventi culturali.