Il Black Friday diventa green con i device ricondizionati in super sconto

Negli ultimi anni l’innovazione tecnologica ha conquistato ogni aspetto della vita, impossibile pensare di non avere un dispositivo smart. Smartphone, pc e tablet ormai fanno parte della quotidianità, si è sempre alla ricerca di un nuovo modello al passo con i tempi. Di contro si sta diffondendo sempre di più la necessità di agire per il bene dell’ambiente. Se per molti queste necessità sembrano contrastare, in realtà possono convivere benissimo se adottiamo i dispositivi ricondizionati.

I device sono prodotti già utilizzati che vengono testati per avere alcuni accertamenti dal punto di vista dell'hardware, del software ed esteticamente per tornare alle condizioni originali ed essere rivenduti con tanto di certificato a prezzi più convenienti. Se i prezzi ridotti sono un incentivo per acquistare i refurbed, una spinta in più arriva anche dal Black Friday grazie al quale questi dispositivi potranno essere venduti a un prezzo ancora più conveniente.

Lo smartphone dei sogni a un prezzo imbattibile

Lo smartphone è il dispositivo di cui ormai non si può fare a meno e proprio per questo il mercato propone una serie di modelli differenti tra di loro. La possibilità di avere un cellulare analogo a quello nuovo, ma a un prezzo inferiore, ha dato una spinta importante al settore dei refurbed. Il motivo? Gli smartphone si prestano a essere ricondizionati perché i difetti riguardano solo alcuni componenti che possono essere facilmente sostituiti. I fan dei modelli rigenerati stanno crescendo a vista d’occhio tanto che la stessa Apple sul suo sito ufficiale gli ha dedicato un’apposita sezione.

Tablet di qualità e che rispettano l’ambiente

Lavoro, svago e studio: i tablet sono diventati dispositivi utilissimi per chi vuole un device a portata di mano in ufficio, per chi vuole prepararsi a un esame oppure semplicemente per divertirsi. Se stai cercando o hai già cercato i modelli disponibili sul mercato, sai bene che per avere un top di gamma hai bisogno di un device dalla grafica impeccabile e con una buona velocità del processore. Con i tablet ricondizionati puoi avere tutto questo a un prezzo a dir poco conveniente, con la certezza di acquistare un prodotto che è stato sottoposto a rigidi controlli di qualità e rimesso completamente a nuovo.

Pc dalle alte prestazioni senza spendere una fortuna

Come succede per gli altri device, anche nella scelta del pc non sono soltanto le caratteristiche tecniche che fanno la differenza. Al giorno d’oggi il rapporto qualità/prezzo è diventato determinante nell’acquisto di un pc portatile che possa durare nel tempo e sempre con altissime prestazioni. Sono proprio i modelli ricondizionati che renderanno la tua scelta più semplice: il funzionamento del pc sarà identico a quelli più nuovi e potrai avere il modello che hai sempre desiderato a un prezzo imbattibile grazie anche alle offerte e agli sconti del Black Friday. Inoltre l’ambiente ti ringrazierà per aver scelto un prodotto ecosostenibile!

Divertimento assicurato con i monitor rigenerati

Ogni gamer che si rispetti potrà confermarlo: il monitor è un dispositivo che fa la differenza per un’esperienza di gioco indimenticabile. I modelli ad alta risoluzione hanno però spesso dei prezzi che ti fanno rinunciare ad acquistarli. Come fare allora? La risposta è semplice: puoi affidarti ai monitor ricondizionati, anche questi messi in vendita dopo un’accurata analisi tecnica e dalle caratteristiche estetiche che non hanno nulla da invidiare a quelli non usati.

Casa smart con gli elettrodomestici refurbed

Quando si pensa ai device rigenerati, vengono subito in mente telefoni, computer e dispositivi portatili, ma in realtà il mondo refurbed è molto più ampio. Anche gli elettrodomestici possono essere acquistati in versione ricondizionata. Lavatrici, frigoriferi, aspirapolvere, ferri da stiro, forni e molto altro ancora: ogni componente viene rimessa completamente a nuovo come se non fosse mai stata utilizzata, ma rispetto a quelli nuovi la vera differenza la fa il prezzo che è decisamente più basso senza trascurare la qualità. I vantaggi dei dispositivi rigenerati sono tantissimi, se poi ci aggiungi le offerte del Black Friday, allora potrai avere device di gamma a prezzi da urlo.

Articolo originale