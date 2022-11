Black Friday: cibo e nuovi giochi per i tuoi amici a 4 zampe

Il Black Friday 2022 potrebbe essere l'occasione buona per fare felice i vostri cani e gatti. Anche i nostri amici a 4 zampe hanno bisogno di essere coccolati: ecco dunque che il 'venerdì nero' di quest'anno potreste pensare di premiarli con cibo pregiato in offerta, accessori o giochi nuovi.

Il Black Friday per i nostri amici a 4 zampe

Le offerte per gli animali domestici nel corso di quello che oramai è riconosciuto universalmente come Novembre Nero sono davvero numerose, sia nei negozi fisici sia in quelli virtuali. Di certo non mancherà l'occasione di farli felici con un accessorio nuovo o un 'premietto' il vostro cucciolo (o quello di qualche amico, perché no). Ecco di seguito alcune idee che potrebbero attirare il vostro interesse.

Cibo per cani e gatti

Lo sappiamo bene, l'alimentazione dei nostri animali domestici è un aspetto fondamentale nella quotidianità. Il cibo è il motore della salute di cani e gatti, è quindi importante optare per crocchette, cereali o carne umida che possano garantire un'alimentazione corretta e sempre bilanciata.

Il Black Friday è l'occasione giusta per pensare quindi alla salute dei vostri 'pelosetti', con due approcci completamente differenti:

potreste fare scorta di cibo per i mesi a venire (stando attenti alla data di scadenza dei prodotti), approfittando degli sconti

allo stesso tempo, potreste acquistare carne e crocchette di marche più pregiate, che grazie al Black Friday potrebbero calare di prezzo nell'ordine del 30%

Una nuova cuccia per il tuo cucciolo

In inverno e in estate i vostri cani e gatti hanno bisogno di un luogo sicuro in cui potersi riposare, dormire e ripararsi dal freddo. Ecco dunque che una nuova cuccia comoda e confortevole potrebbe essere il regalo ideale per sorprendere il vostro amico a quattro zampe durante il Black Friday 2022.

Pensate alla felicità del vostro cagnolino, che potrà avere un luogo nuovo dove schiacciare un riposino in totale tranquillità, o all'apparente indifferenza del vostro gatto, sempre alla ricerca di luoghi nuovi dove rilassarsi o godersi una carezza da aprte del proprio padrone.

Quanto è importante l'igiene

Il Black Friday può essere l'occasione per dare ancora più attenzioni al tuo animale da compagnia, in particolar modo sul fronte dell'igiene. I cani e i gatti, già di per sé, sono molto attenti alla loro pulizia personale e sono scrupolosi da questo punto di vista. Il compito del padrone è però quello di assecondare le loro abitudini e rendere questa necessità confortevole e comoda.

Con gli sconti del 'venerdì nero', quindi, potete fare incetta di prodotti utili per i vostri animali: spazzole, shampoo e addirittura dentifricio per la salute dentale. Il gatto, più del cane, è super attento all'igiene, e ama farlo in privato, lontano da occhi indiscreti. Ecco perché una buona soluzione potrebbe essere quella di acquistare una nuova lettiera o cassetta da sfruttare per pulizia e bisogni. Il cane è invece più animale da giardino o parco, ecc che potrebbero tonrare utili, con il Balck Friday, sacchetti per raccogliere le deiezioni e tappetini per far fronte alle evenienze.

Giochi e passatempi

Dopo le coccole e il cibo, il gioco è uno dei 'passatempi' preferiti per i nostri amici a quattro zampe. Lo sappiamo bene, i nostri cani non si stancano mai di correre e rincorrere palline, mentre i gatti allenano in questo modo il loro istinto da cacciatori e si mantengono agili. Per entrambi i giochi rappresentano il momento più bello della giornata, sia all’aperto che in casa.

Con il Black Friday possiamo regalare ai nostri animali quello che desiderano di più: oltre a nuove palline e pupazzetti, perché non pensare ad un percorso agility, che possa mettere alla prova l'abilità del nostro cane o un tiragraffi 'compositi' (quelli a più piani, per intendersi) per i nostri gatti? Il divertimento tra le quattro mura di casa, ma anche all'aria aperta, sarà assicurato.

