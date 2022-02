A Genova sale il livello di qualità dell’assistenza domiciliare

Diciamoci la verità: la città ne aveva bisogno!

La mancanza di strutture esperte dedicate all'assistenza domiciliare è un problema, soprattutto in una città come Genova, popolosa e con un’età media piuttosto elevata. Qui le famiglie fanno spesso fatica a trovare colf e badanti che sappiano prendersi cura della casa o di un parente anziano, talvolta non autosufficiente o semplicemente desideroso di compagnia o di un supporto di poche ore nelle incombenze quotidiane.

Una garanzia di professionalità nell'ambito dell'assistenza domiciliare

Per questo, Gallas Group, agenzia di lavoro che opera nel reclutamento di operatori di assistenza domiciliare, ha inaugurato una nuova sede in città. L’esperienza portata dal Gruppo è fuori discussione: le oltre 20 sedi, già aperte in altrettanti comuni del Nord Italia sparsi in sei regioni, hanno subito trovato l’apprezzamento delle parti in gioco: la domanda, costituita dalle famiglie, e l’offerta, rappresentata da colf, badanti e assistenti ad ore professionali.

Un apprezzamento che nasce dalla sensibilità che l’agenzia mette nel reclutare gli operatori dedicati all'assistenza domiciliare, secondo precisi e stringenti requisiti che non devono mai mancare: buona conoscenza dell’italiano, professionalità impeccabile e tanta tanta empatia. Le abilità necessarie, insomma, per creare un rapporto di fiducia efficace tra le parti.

A quest’attività di intermediazione, Gallas Group aggiunge un servizio di supporto sia alle famiglie che agli operatori, per ciò che riguarda tutta la parte contrattuale e burocratica del nuovo rapporto lavorativo: gestione buste paga, ferie e malattia e gestione di eventuali sostituzioni che possano garantire la continuità dell’assistenza.

Nuove opportunità di lavoro nel settore dell'assistenza domiciliare

Sale, dunque, il livello di qualità dell’assistenza domiciliare a Genova, considerato anche che, dalle selezioni di Gallas Group, in media, solo il 19% dei curriculum viene poi effettivamente contrattualizzato. Un dato che, proprio perché basso, dimostra l’effettiva qualità dell’offerta proposta, ma che non deve far dimenticare un ulteriore dato, per altri aspetti anche più significativo: le previsioni del Gruppo, relative al primo anno di presenza su Genova, si aggirano intorno ai 200 nuovi posto di lavoro garantiti nel settore dell'assistenza domiciliare. Una cifra che ci riporta, non a caso, all’incipit di questo articolo: la città, evidentemente, ne aveva bisogno!

Il team di Gallas Group vi attende a Genova, in corso Alessandro de Stefanis 169/R.

Per trovare la badante giusta per te!