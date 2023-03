A Genova la farmacia arriva direttamente a casa: grazie a un nuovo servizio digitale

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Genova il farmacista arriva direttamente a casa tua grazie alla nuova app 'La Farmacia Online' che consentirà ai cittadini di usufruire di servizi innovativi che permetteranno loro di essere direttamente a contatto con il proprio farmacista grazie al proprio smartphone.

Dalla prenotazione degli esami diagnostici o dei farmaci, fino al videoconsulto. Sono solo due dei servizi dei quali i genovesi adesso possono usufruire grazie alla nuova app di Farmacie Genovesi. Attenzione, non si tratta di un semplice e-commerce perché la grande differenza è il contatto umano.

I genovesi infatti potranno parlare direttamente a distanza con un farmacista che li ascolterà e li consiglierà proprio come se fossero in farmacia. La farmacia dunque entra nelle case degli utenti e ci mette la faccia. La faccia dei farmacisti che in videochiamata svolgono il loro mestiere con la stessa dedizione e competenza di sempre.

"Il servizio nasce dalla volontà di sviluppare servizi ad alto contenuto sociale. L'utente entra digitalmente nella farmacia usufruendo di tutti i servizi senza recarsi fisicamente", spiega Marco Rissoglio, direttore generale di Farmacie Genovesi, "È un servizio dedicato a chi ha oggettive difficoltà a muoversi sia per questioni di salute, ma anche per questioni di lavoro".

L'applicazione 'La Farmacia Online' è scaricabile sul cellulare sia su AppleStore, sia su PlayStore, ma vi ci si può accedere anche da computer ed è attiva dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14 ed è completamente gratuita.

I servizi principali sono tre: il videoconsulto, la prenotazione di farmaci ed esami e la gestione della terapia. Il videoconsulto permette di videochiamare un farmacista gratuitamente e in qualsiasi momento per un consulto o per acquistare un farmaco, proprio come in farmacia. Il farmaco acquistato potrà essere ritirato in farmacia o si può chiedere la consegna a domicilio che avviene entro poche ore.

L'app permette anche la gestione della propria terapia inserendo i nomi dei farmaci, il giorno, l'ora e il periodo di assunzione, creando così un vero e proprio calendario personalizzato. L'idea è quella di andare incontro al cittadino agevolandolo con i servizi che offre la farmacia direttamente a casa propria.