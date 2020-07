A Zoagli uno tra i migliori ristoranti italiani vista mare secondo TheFork

Dopo i mesi passati in casa a causa del lockdown, fa piacere uscire di nuovo all'aria aperta e assaporare le piccole grandi cose che ci erano tanto mancate, tra cui la cucina tipica delle nostre regioni e i bellissimi panorami della nostra riviera.

A proposito di panorami, in Liguria ci sono davvero tanti ristoranti in cui è possibile mangiare sul mare, uno spettacolo mozzafiato e romantico, soprattutto magari di sera al tramonto.

Chi parte per le vacanze rimane in Italia

Un sondaggio di TheFork - piattaforma leader per la prenotazione dei ristoranti online a livello globale - ha rivelato che l'80% degli italiani partirà per la villeggiatura e quasi il 100%, per quest'anno così particolare, rimarrà in Italia. Le mete preferite saranno prevalentemente di mare, e dunque se c'è qualcosa che ci fa sentire veramente in vacanza è un bel ristorante in cui godersi il meglio della cucina mediterranea con un panorama costiero.

Il ristorante di Zoagli

E la Liguria tiene duro, inserita nella top 15 di TripAdvisor dei migliori ristoranti sul mare sia l'anno scorso sia quest'anno. Per la precisione, nella classifica 2020, al quinto posto - tra locali di tutta Italia - troviamo "Il Tagliere Toscano" di Zoagli.

Si tratta di un’oasi di cucina toscana in provincia di Genova. Al "Tagliere Toscano" è possibile assaggiare i piatti tipici della cucina maremmana, preparati da un cuoco toscano doc con ingredienti esclusivamente provenienti dalle sue terre. Inoltre, per godere delle temperate giornate estive si potrà sfruttare la terrazza esterna coperta all’occorrenza da ombrelloni, con vista sul Mar Ligure.

La classifica dei migliori ristoranti vista mare in Italia

Vediamo la classifica completa dei ristoranti più belli vista mare, sempre secondo TheFork: