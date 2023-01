Zelensky sarà ospite al Festival di Sanremo 2023

Volodymyr Zelensky, presidente dell'Ucraina, sarà ospite a Sanremo 2023, il festival della canzone italiana.

Una notizia che è arrivata a sorpresa, su Rai 1, e che ha lasciato tutti senza parole. Ad annunciare la presenza di Zelensky nella prossima edizione del Festival della canzone italiana - che sarà condotto da Amadeus e che andrà in onda su Rai 1 dal 7 all'11 febbraio 2023 - è stato Bruno Vespa che attualmente si trova a Kiev e che ha avuto modo di entrare in contatto con il presidente ucraino.

Durante un collegamento con "Domenica In", Bruno Vespa è intervenuto, rivolgendosi a Mara Venier e a tutti gli italiani, rivelando che il presidente dell'Ucraina gli aveva chiesto di poter essere ospite a Sanremo e, così, il giornalista, ha subito chiamato Amadeus che ha confermato che Zelensky sarà a Sanremo. Non si tratterà di un'ospitata in presenza ma in video collegamento nell'ultima puntata della kermesse canora più famosa d'Italia, condotta da Amadeus che sarà affiancato, per la prima e proprio per l'ultima serata, anche dall'influencer e imprenditrice Chiara Ferragni.