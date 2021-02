Il ritorno invernale delle zanzare anche a Genova: i metodi naturali per allontanarle

Sembra incredibile e invece, in pieno febbraio, sono tornate le zanzare, anche a Genova: sui social se ne parla da tempo, e sono tanti i cittadini che segnalano il fatto di trovare in casa, da qualche giorno a questa parte, i fastidiosi insetti che sono tipici della bella stagione.

Ma cosa sta succedendo? In realtà, anche se gran parte delle zanzare muoiono d'inverno, è possibile che riescano a "nascondersi" nelle case (se non negli appartamenti, magari dietro ai mobili, nelle cantine, sui pianerottoli o nelle intercapedini) sopravvivendo anche nei mesi più freddi. Per conservare le energie, entrano in "diapausa", difficilmente si muoveranno e non dovranno nutrirsi. Anche per questo, quando vediamo una zanzara in inverno in casa, sappiamo che difficilmente ci pungerà.

Ma quando le temperature aumentano si possono svegliare, e tornare in attività: a Genova, dopo il grande freddo delle scorse settimane, le temperature sono molto più miti, e soprattutto negli ultimi giorni il clima è più umido (lo vediamo anche con il caligo). Per questo in molti si lamentano per l'improvviso "ritorno" delle zanzare.

Cosa si può fare? Ci sono alcuni ottimi metodi naturali per allontanarle mentre, quando sono in diapausa e non sono aggressive, l'unico modo è pulire bene casa soprattutto dietro i mobili e in tutti gli angoli (preferibilmente quelli umidi) in cui possono nascondersi.

Aroma di caffè

Le zanzare non amano gli odori forti perchè interferiscono con il loro sistema nervoso e le stordiscono, quindi il caffè che per noi ha un piacevole profumo, per le zanzare ha un effetto repellente. Per allontanarle potete bruciare un po’ di caffè in polvere, mentre per farle sparire dal giardino potete mettere i fondi di caffè all’interno dei vasi.

Limone e aceto

Altri due ingredienti perfetti per allontanare le zanzare sono l’aceto e il limone. Il loro aroma intenso infastidisce le zanzare, ma se li combinate insieme sarete sicuri di non vederle più volare in casa. Basta tagliare alcune fette di limone e bagnarle con l’aceto. Quando il liquido sarà assorbito non dovete fare altro che posizionarle in punti strategici, come davanzali e porte.

Lo stesso risultato si ottiene se sostituite i due ingredienti con la cipolla tritata e i chiodi di garofano. Un repellente naturale che oltre agli insetti potrebbe tenere lontano da casa vostra anche ospiti sgraditi!

Oli essenziali

Usati per profumare casa, gli oli essenziali sono un repellente naturale contro le zanzare. Disponibili in diverse profumazioni quelli alla lavanda, al limone, al Tea-Tree oil e alla citronella sono particolarmente sgraditi. Bastano poche gocce diluite in un diffusore o spalmati sulla pelle come una crema e voi e il vostro appartamento sarete liberi dalle zanzare.

Piante antizanzare

Se avete il pollice verde e volete colorare casa con i fiori, le piante sono un ottimo rimedio contro le zanzare. La menta e il basilico sono perfette contro gli insetti e per aromatizzare i vostri piatti, la lavanda con il suo aroma e i colori brillanti regalerà un tocco in più all’ambiente. Se avete un piccolo orto in giardino, potete decidere di coltivare l’aglio da sfruttare in cucina e per allontanare gli insetti.

Candele

Amate la luce soffusa delle candele? Allora per allontanare le zanzare basta scegliere quelle alla citronella o alla lavanda e oltre a ricreare un’atmosfera romantica, sarete liberi dalle zanzare.

Repellente fai da te

Oltre alla casa dovete proteggere anche voi dall’attacco delle zanzare. Un metodo green è il repellente fai da te. Basta far bollire menta e basilico per venti minuti all’interno di un pentolino con l’acqua. Una volta filtrato e fatto raffreddare in frigorifero potete spruzzarlo su braccia e gambe e sarete protetti dalle zanzare.

Non dovete fare altro che provare uno di questi metodi e trascorrere piacevoli giornate all’aperto senza il rischio di essere punti!