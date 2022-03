VIDEO | Lo schiaffo di Will Smith: la scena doppiata in genovese da Guido Gargioni

Non poteva mancare, nella lista delle scene famose doppiate in genovese, quella dello schiaffo di Will Smith, rifilato a Chris Rock durante la cerimonia degli Oscar: ci ha pensato Guido Gargioni, videomaker, speaker radiofonico e doppiatore, con un video pubblicato su Facebook poche ore fa e diventato già virale, con centinaia di like e condivisioni.

Nel video - sottotitolato in italiano per la gioia dei 'foresti' - viene riprodotta la scena tra Will Smith e Chris Rock ma in salsa genovese: "Ma ti è scémmo?" dice quest'ultimo, dopo essere stato colpito. E poi, dopo l'uscita di scena di Smith: "E me son piggiou uno scopasón".

Will Smith/Gargioni continua: "Mi piaci come un bicchiere d'acqua dopo 20 giorni che c'è l'alluvione!". E l'altro: "Ma sono tre mesi che non piove! Hanno previsto pioggia per mercoledì! E speriamo che venga, la pioggia, che mi sono rotto di innaffiare i pitosfori a mia suocera".

L'esilarante video si chiude con la voce della famigerata suocera, in sottofondo, sempre in genovese: "Potevi dirmelo che ti dava fastidio!". E lui: "Oh belin mi ha sentito, che serata figgeu!"