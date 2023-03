Esiste Wikipedia Lìgure, l'enciclopedia in genovese "scrîta con l'agiùtto de tùtti"

Wikipedia è l’enciclopedia online più famosa al mondo. Grazie alla collaborazione e al controllo di milioni di utenti, permette di conoscere storia e curiosità da tutto il mondo, in modo immediato e gratuito. Forse non tutti sanno però che esiste anche “Wikipedia Lìgure”. Scritta interamente in dialetto genovese, costituisce “l'enciclopedîa lìbera scrîta con l'agiùtto de tùtti”. Qui è possibile scrivere di qualsiasi argomento, dall’arte alla matematica o l’economia. Unica regola: scrivere in dialetto genovese, per mantenere viva una lingua speciale.

Nella pagina principale della nostra Wikipedia si legge: “Danne, se ti peu, 'na man. Metti e teu conoscénse a-o serviçio de tùtti, ponn-i a teu pasción a-o serviçio da coltûa e de tradiçioìn lìguri! Se no ti sæ donde comensâ, vanni a 'miâ e vôxe de bâze, e pàgine domandæ ò che donque i abòssi. E raxoin da creaçión de 'na Wikipedia Lìgure son a conservaçión e a difuxón de parlæ lìguri, tramite a stezûa de 'n'enciclopedia quante ciù conpleta poscìbile. A grafîa do lìgure a l'é difiçile e gh'é diverse schêue de penscêo, e ciù a gente passan o tenpo a ratelâ, ciù a léngoa a vegne ascordâ. Mêgio scrîve in vinti mainêe diverse che vedde a léngoa moî, alôa scrîvi, no sôlo de Zêna e da Ligùria ma de tùtto, perchè a léngoa de niâtri a se peu deuviâ pe tùtte e cöse!”.

Insomma, chi può dia una mano mettendo le proprie conoscenze al servizio di tutti, riponendo la propria passione al servizio della cultura e delle tradizioni liguri.

Le ragioni della creazione di un Wikipedia Ligure sono la conservazione e la diffusione del parlare ligure, tramite la stesura di un’enciclopedia quanto più completa possibile. "La grafia del ligure è difficile e ci sono diverse scuole di pensiero, e più la gente passa il tempo a bisticciare, più la lingua viene dimenticata. Meglio scrivere in venti maniere diverse che vedere la lingua morire, allora scrivi, non solo di Genova o della Liguria ma di tutto, perché la nostra lingua si può utilizzare per tutte le cose!”.

E subito sotto si legge “Se ti gh'é de bezéugno de 'n vocabolâio, chi gh'è” (Se hai bisogno di un vocabolario, qui c'è), a cui segue un elenco dei principali vocabolari in genovese utili per la traduzione dei testi:

Se si guarda l’indice, si scopre che in genovese si può davvero parlare di tutto. Le sezioni sono: scienze matematiche e naturali, cultura e arte, scienze sociali e filosofica, arte e scienze applicate, società e passatempi. Gli amministratori esortano gli utenti ad arricchire tutte le categorie, senza fare polemica o pubblicità ma inserendo riferimenti e bibliografia, facendo riferimento alla vôxe de bâze e indicando quale variante linguistica si sta abbracciando.