All'attrice Whoopi Goldberg canestrelli e dolci della tradizione genovese

Canestrelli tipici liguri, biscottini di pasticceria e pasta frolla con cacao: l'attrice statunitense premio Oscar Whoopi Goldberg potrà gustare le specialità della nostra regione dopo l'omaggio di prodotti Grondona che ha ricevuto nei giorni scorsi.

A consegnare alcuni prodotti della famosa azienda genovese alla diva è stata Rosanna Piturru, ambasciatrice di Genova nel mondo che l'ha incontrata a New York.

Whoopi Goldberg è una delle poche celebrità ad aver conseguito un Egot, cioè ad aver vinto i quattro premi principali nell'ambito dell'intrattenimento statunitense: un Emmy, un Grammy, un Oscar e un Tony Award.

Ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista per "Ghost - Fantasma" (1990) e ha precedentemente ricevuto una candidatura come miglior attrice protagonista per "Il colore viola". È stata inoltre la seconda donna afroamericana ad aver vinto un premio Oscar dopo Hattie McDaniel; ha anche vinto due Golden Globe, due Emmy Award, un Saturn Award, quattro People's Choice Awards, cinque Kids' Choice Awards, sette Image Awards, due Drama Desk Awards e un Bafta. Nel 2002 le è stata assegnata una stella nella Hollywood Walk of Fame.

Adesso, nella sua dispensa, ci sarà anche un piccolo pezzo di Liguria.