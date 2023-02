Un whisky ligure vince il primo posto al World Whiskies Award 2023

Dopo la vittoria del Cinque Terre Gin al World Gin Awards, ecco che arriva un altro motivo di orgoglio ligure nel settore della distilleria. Il primo Moonshine Italiano dei Monti Liguri ha vinto a Londra il primo posto del World Whiskies Award 2023 nella categoria New Make & Young Spirit London.

Il primo whisky ligure si chiama “Signor Camillo” ed è un prodotto tipico del Mulino di Sassello 1830. Durante i campionati mondiali di whisky di quest’anno ha conquistato i palati dei giurati di Londra – una delle patrie del whisky – grazie al suo distillato ottenuto da mais locale, macinato a pietra naturale, cotto e fermentato con acqua di Sassello e distillato due volte. Per essere precisi bisogna indicare il “Signor Camillo” come un Moonshine, perché non ha ancora raggiunto il periodo di invecchiamento del whisky. A ogni modo, a idearne ogni dettaglio è stato il master distiller Diego Assandri, membro della famiglia di mugnai che da cinque generazioni, ovvero circa 100 anni, gestisce il Mulino di Sassello.

Sulla pagina Facebook, il 7 febbraio 2023, Il Mulino di Sassello 1830 ha pubblicato:

“I cereali della nostra terra, macinati nel mulino a pietra, cotti con l’acqua dei Monti liguri e distillato due volte. Questo è un prodotto ligure al 100% da filiera corta italiana. Questo è ciò che siamo e che proponiamo”.

Il Signor Camillo – Moonshine viene prodotto quindi con il granturco coltivato nei campi a poche centinaia di metri dalla distilleria, e dall’acqua del Rio Sbruggia che passa accanto all’antico casolare che ospita botti e alambicchi. Si tratta di un riconoscimento che arriva a pochi mesi dall’inizio della produzione, dato che il Moonshine è stato inaugurato soltanto quest’estate.