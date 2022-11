Voli da Genova, quali sono le destinazioni raggiungibili dall’aeroporto Cristoforo Colombo?

Tra l’inizio della ricerca dei regali di Natale e la settimana del Black Friday, di certo le occasioni per guardarsi intorno in cerca dell’offerta giusta non mancano. Oltre alle grandi aziende di abbigliamento e oggettistica, ormai anche le compagnie aeree approfittano di questa stagione dell’anno per proporre allettanti sconti sulle loro tratte e esortare i clienti a regalare (o regalarsi) una bella vacanza. L’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova, nonostante le sue dimensioni ridotte, negli ultimi mesi sta collezionando sempre più mete disponibili, sia nazionali che internazionali. Le new entry, parte delle mete dell’aeroporto Colombo soltanto dal 31 ottobre 2022, sono Francoforte e Dublino. Ecco quali sono tutte le destinazioni raggiungibili da Genova e grazie a quale compagnia aerea.

Voli interni:

Alghero: volo estivo, due voli a settimana (sabato e domenica) – ITA Airways

Bari: tutto l’anno, quattro voli a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato) – Ryanair

Brindisi: volo estivo, due voli a settimana (mercoledì e sabato) – Ryanair

Cagliari: volo estivo, quattro voli a settimana (martedì, giovedì, sabato e domenica) – Ryanair

Catania: tutto l’anno, fino a sei voli a settimana (tutti i giorni) – Ryanair, Volotea

Lamezia Terme: volo estivo, due voli a settimana (mercoledì e domenica) – Ryanair

Napoli: tutto l’anno, fino a due voli al giorno (tutti i giorni) – Ryanair, Volotea

Olbia: volo estivo, fino a sette voli a settimana (tutti i giorni) – ITA Airways, Volotea

Palermo: tutto l’anno, fino a sette voli a settimana (tutti i giorni) – Ryanair

Roma: tutto l’anno, due voli al giorno (tutti i giorni) – ITA Airways

Voli per l’estero: