Vogue, la rivista di moda sceglie la Liguria per i suoi scatti di giugno 2023

Mare sullo sfondo, muretti a secco, case color pastello. Si riconosce subito la Liguria negli scatti che Vogue ha pubblicato nel suo numero di giugno 2023, parte del servizio “Le ragazze del treno”. L’ultimo numero della celebre rivista di moda si intitola In viaggio ed è uscito nei quattro paesi in cui è nata l’idea di questo servizio: Italia, Germania, Francia e Spagna.

Le quattro direttrici – Francesca Ragazzi, Kerstin Weng, Eugénie Trochu e Inés Lorenzo – si sono incontrate per domandarsi che cosa unisse i loro quattro Paesi. Si sono rese conto che le connessioni non mancano e che soprattutto sono favorite dalla rete ferroviaria. E da lì hanno deciso di sviluppare il progetto editoriale, dedicato all’Interrail.

Il tema è il viaggio e lo sfondo di copertine e pagine interne è tutto ligure. Si riconoscono la stazione di Camogli e di Santa Margherita, gli scogli, l’Aurelia. E protagoniste degli scatti di Oliver Hadlee Pearch sono le bellissime modelle Anok Yai, Vittoria Ceretti, Nora Attal, Paloma Elsesser e Ida Heiner, che indossano vestiti Prada, Micheal Kors, Tiffany & Co., Chanel, Gucci. In primo piano in uno degli scatti sull’Aurelia c’è anche la vecchia Cinquecento cappottabile blu della Fiat, che percorre il tratto di strada lasciandosi alle spalle lo scenario della Riviera di Levante.