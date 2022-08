Dieci visite guidate a Genova da non perdere: percorsi e attività non solo per turisti

Camminiamo per le stesse strade di Genova tutti i giorni, ma spesso non sappiamo la storia e i misteri che esse racchiudono. La visita guidata non è un’attività soltanto da turista, anzi. Spesso guardare con occhi diversi un luogo che pensiamo di sapere a memoria e conoscere qualcosa di più sulla città in cui viviamo le nostre giornate, può essere un’emozione molto più forte. Genova offre diversi modi per farsi scoprire, ci sono tour ed escursioni che tentano di soddisfare tutti i gusti. Si può scegliere se passeggiare per i caruggi o girarli in bicicletta, se guardare la città seduti su un pullman o un trenino oppure da un battello in mezzo al mare. Qualsiasi sia il modo in cui lo facciamo, è sempre bello cambiare punto di vista e imparare. E queste visite guidate ci aiutano nell’intento.

A spasso per le Botteghe Storiche di Genova - visita guidata tra i profumi antichi dei vicoli del centro storico, per conoscere la storia delle sue Botteghe Storiche, con tanto di cadeau a sorpresa o degustazione



City Sightseeing Genova – l'idea del giro sull'autobus è "Sali in città e scendi al mare" e la formula proposta è l'hop-on hop-off, che consente di salire e scendere a piacimento lungo le 11 fermate, per tutta la durata del proprio biglietto. L'audioguida è pre-registrata in 8 lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo, cinese e portoghese



Conosci Genova? – passeggiata nel cuore di Genova per grandi e piccini, per conoscere i luoghi più interessanti del centro storico, tra vicoli e piazzette, chiese e palazzi nobiliari. Disponibile sia in italiano che in inglese, gratuita per i bambini fino ai 12 anni



Explora – percorsi urbani volti a vivere esperienze emozionanti nella cornica del centro storico, ricchi di aneddoti, curiosità, miti e leggende e personalizzabili ad hoc, sia dal punto di vista delle date e degli orari, sia per quanto riguarda i temi toccati e i luoghi da visitare, tra cui Rolli, Musei, Cimitero di Staglieno, Forti



Genova dal mare – Giro del porto – è un giro di circa un'ora sul battello turistico, nelle acque di uno dei più grandi porti d'Europa. Oltre a dare la possibilità di scoprire i diversi vacini del Porto Vecchio, Avamporto e Porto Nuovo, offre una prospettiva nuova della città, della Lanterna e delle alture che la sovrastano



Genova d'Estate – percorso guidato pensato per la stagione estiva, all'ombra dei caruggi, e con tappa finale in Spianata Castelletto, da dove si può ammirare il centro storico e il porto dall'alto



Swimming Cetacea - escursioni in gommone per tutta la famiglia, alla scoperta di bellezze naturali, borghi storici e calette dove potersi tuffare. Tra le visite proposte: San Fruttuoso di Camogli, l'Abazia ed il Cristo degli Abissi, Promontorio di Portofino, Camogli con visita del borgo, Nervi, Pieve e Sori per un bagno in qualche silenziosa caletta raggiungibile solo via mare



Visite guidate con trenino, Segway o TreeCycle – il trenino turistico offre due percorsi diversi, uno verde e uno rosso, i cui tempi di percorrenza sono di circa 45 minuti. Il segway permette di girare per il centro senza fatica, passando per le zone pedonali, i marciapiedi e le salite; si può scegliere tra il Giro Caruggi, il Giro Sant'Agostino o il Giro Via del Campo. Il TreeCycle è il risciò elettrico, guidato da un autista locale, che permette a piccoli gruppi di tre o quattro persone di visitare luoghi sconosciuti e avere una visione completa di Genova. Le lingue disponibili sono italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo e portoghese



Whale Watching – si salpa in mare e l'obiettivo, per adulti e bambini, è trovare e osservare le otto specie di cetacei che popolano il Mar Tirreno, insieme ad un biologo che commenta gli avvistamenti e fornisce informazioni e curiosità sugli animali



– si salpa in mare e l’obiettivo, per adulti e bambini, è trovare e osservare le otto specie di cetacei che popolano il Mar Tirreno, insieme ad un biologo che commenta gli avvistamenti e fornisce informazioni e curiosità sugli animali Zenaverde – si potrà visitare Genova e dintorni in E-bike, la bicicletta elettrica con pedalata assistita, accompagnati da un operatore professionale specializzato. I tour prevedono 9 diversi percorsi e sono adatti a tutti, con durate e difficoltà differenti, e disponibili sia in italiano che in inglese. Si può scegliere di esplorare le due riviere e arrivare fino a Camogli o Varazze