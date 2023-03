Visite guidate a Genova per marzo 2023: tra Rolli, Botteghe Storiche e caruggi

Un tuffo tra i famosi caruggi e le antiche piazzette incontrando la Cattedrale di San Lorenzo, Palazzo Ducale, il Teatro dell’Opera Carlo Felice, le edicole votive e gli innumerevoli tesori della città antica. Una bella idea per inaugurare al meglio la stagione primaverile potrebbe essere proprio una lenta passeggiata per il centro storico genovese, lasciandosi affascinare dalle visite guidate tra Botteghe Storiche e Palazzi dei Rolli. A seconda del tema che incuriosisce di più, si può scegliere tra quattro diverse proposte tematiche in partenza dagli Uffici di informazioni e accoglienza turistica del Comune di Genova. Per cogliere l’anima più profonda e affascinante della Superba, ecco i quattro tour guidati tematici da non perdere nel mese di marzo.

Genova Walking Tour

Il Tour si snoda fra gli stretti caruggi e le antiche piazzette del centro storico genovese. Include fra i punti di maggiore interesse: la Cattedrale, il Palazzo Ducale e il Teatro dell’Opera Carlo Felice, le chiese e le edicole votive. Il tour termina con la visita di Strada Nuova - via Garibaldi - dichiarata Patrimonio UNESCO.

I visitatori avranno infine accesso libero e autonomo all’interno dei Musei di Strada Nuova, principale polo museale di Genova contenente una ricca collezione di capolavori di artisti italiani e stranieri fra Quattro e Ottocento - con una notevole rappresentanza delle scuole genovese e fiamminga.

Il tour parte dall'Uffcio d'Informazione e Accoglienza Turistica di via Garibaldi 12r, ogni domenica alle ore 10.30 e ha una durata di circa 2 ore e 30 minuti. Il tour si svolgerà in lingua italiana e inglese con una guida bilingue. Prezzi: intero € 14,00; ridotto (12-18 anni, over 65): € 12,00; minori di 12 anni: gratis.

Visita guidata alle Botteghe Storiche

Raffinate confetterie, cioccolaterie, pasticcerie e caffè, luoghi amati da celebri poeti, musicisti e intellettuali del passato, negozi di tessuti, abbigliamento, sartorie, drogherie, friggitorie, tripperie, saranno lo scenario di un viaggio nel tempo e nella storia della Superba. Lungo il percorso, i visitatori avranno anche un assaggio dei sapori della tradizione grazie alla consegna di una confezione di prodotti a cura di una Bottega inserita nel tour.

Il tour è in partenza il sabato alle ore 15.30, presso l'Ufficio IAT di via Garibaldi 12r, si svolgerà in italiano e inglese con una guida bilingue e durerà circa 2 ore e 30 minuti. Prezzi: intero € 14,00; ridotto (12-18 anni, over 65): € 12,00; minori di 12 anni: gratis.

Da via Garibaldi al Carlo Felice: un viaggio imperdibile tra i luoghi iconici della Superba

Un tour che prende vita da via Garibaldi, la strada circondata da maestosi palazzi e giardini segreti, e prosegue lungo alcune delle più significative vie di Genova, sino a raggiungere piazza De Ferrari. Dominata dalla magnifica fontana del Vergagni, la piazza, autentico cuore pulsante della città, gode dell’affaccio di strutture note per la grande ricchezza architettonica e il significativo valore culturale: tra queste Palazzo Ducale, la Chiesa del Gesù e il Teatro dell'Opera Carlo Felice. In particolare, sarà possibile entrare all’interno del celebre Teatro e scoprire le infinite peculiarità di una preziosa macchina scenica, che fa di questo teatro uno dei più affascinanti e tecnologicamente avanzati d’Europa.

Il tour si svolgerà in lingua italiana e inglese, con una guida bilingue. Il punto di partenza è l’Ufficio IAT di via Garibaldi e l’appuntamento per il tour della durata di circa 3 ore è alle 10.45. Date del tour: sabato 25 febbraio, sabato 4 marzo, sabato 1 aprile, sabato 8 aprile, sabato 6 maggio, sabato 10 giugno. Prezzi: intero € 14,00; ridotto (12-18 anni, over 65): € 12,00; minori di 12 anni: gratis.



Alla scoperta dei Palazzi dei Rolli

Un percorso destinato ad illustrare alcuni dei Palazzi dei Rolli, le sontuose residenze costruite dalle famiglie più ricche e potenti di Genova durante il Secolo d’Oro (tra XVI e XVII secolo) divenute Patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2006. Si tratta di una rete di dimore private che assunsero una peculiare funzione di rappresentanza attraverso l’iscrizione nei “Rolli”, i registri per l’ospitalità pubblica. In queste residenze soggiornarono re, principi, diplomatici e ambasciatori, ospiti di Stato della Repubblica Genovese. Dimore lussuosissime ed elegantemente decorate, che non sfuggirono all’occhio di un artista raffinato come il grande pittore fiammingo Rubens, il quale all’inizio del ‘600 pubblicò in un libro la raccolta dei disegni dei palazzi come modello abitativo della nobiltà.

Il tour parte dall'Ufficio d'Informazione e Accoglienza Turistica di via Garibaldi 12r, ogni sabato alle ore 15 e ha una durata di circa 2 ore e 30 minuti. Come gli altri, si svolgerà in italiano e inglese, con una guida bilingue. N.B. In occasione dell'evento Rolli Days, il tour è sospeso. Prezzi: intero € 14,00; ridotto (12-18 anni, over 65): € 12,00; minori di 12 anni: gratis.

Tutti i biglietti sono acquistabili entro e non oltre le 24 ore che precedono il tour. Gli organizzatori chiedono di presentarsi con qualche minuto di anticipo presso il punto di partenza. I prodotti acquistati non verranno in alcun modo rimborsati. Il rimborso potrà essere previsto solo nel caso in cui il servizio non possa essere erogato per motivi direttamente imputabili al Comune di Genova. In caso di Allerta "rossa" meteoidrologica, a seguito dell'ordinanza del Sindaco, il tour non è garantito.