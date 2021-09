I migliori vini della Liguria premiati da Gambero Rosso con i Tre Bicchieri

Gambero Rosso si prepara a far uscire la sua guida "Vini d'Italia 2022", e fa sapere quali sono i vini più pregiati della Liguria, quelli che - per questa edizione - si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento "Tre Bicchieri".

Il conosciuto portale che parla del mondo dell'enogastronomia svela che i vitigni di cui la Liguria dispone sono altamente qualitativi, partendo da vermentino e pigato, ma non solo. C'è anche il rossese, e poi la zona di Dolceacqua che regala rossi di forte personalità.

Ma il grande protagonista di quest'anno è il levante ligure: «Quest'anno la Liguria di levante - si legge su Gambero Rosso - da sempre legata al vermentino, raccoglie più della metà dei premi regionali e porta addirittura alla ribalta una nuova azienda». Si tratta della cantina La Pietra del Focolare e del suo Colli di Luni Vermentino Villa Lindda del 2022.

Parecchie aspettative, comunque, anche nel ponente: «Nei prossimi anni - conclude il portale - ci aspettiamo grandi risultati dal vitigno granaccia, coltivato da tempo in Liguria, soprattutto nel comune di Quiliano in provincia di Savona, ma che gode oggi di un rinnovato interesse da parte di molti bravi viticoltori in tutta la regione».

Ecco i vini liguri presenti nella guida, premiati con i Tre Bicchieri:

Colli di Luni Vermentino Boboli 2020 - Giacomelli

Colli di Luni Vermentino Lunae Et. Nera 2020 - Lunae Bosoni

Colli di Luni Vermentino Sarticola 2020 - La Baia del Sole - Federici

Colli di Luni Vermentino Sup. Villa Linda 2020 - Pietra del Focolare

Dolceacqua Bricco Arcagna 2019 - Terre Bianche

Riviera Ligure di Ponente Pigato di Albenga Saleasco 2020 - Calleri

Rossese di Dolceacqua Posaù 2019 - Maccario Dringenberg