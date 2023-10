Miss Europa Italia è Martina Sposaro, 19enne genovese

Genovesi alla conquista del talent Miss e Mister Europa 2023, con diversi posti sul podio: la finale, svolta dal 29 settembre al 1 ottobre a Lido Adriano, ha incoronato Martina Sposaro, 19 anni, nuova Miss Europa Italia, il titolo più ambito della manifestazione.

L'evento - un tempo classico concorso di bellezza - ha cambiato format quest'anno, per la 26esima edizione, trasformandosi in un talent vero e proprio che ha coinvolto i 75 partecipanti con particolare attenzione a temi sociali come bullismo, parità di genere, integrazione e inclusione.

Le serate del concorso sono state caratterizzate da esibizioni di canto, ballo e recitazione con l'assegnazione dei titoli di Miss dei Mister, andato a Giorgia Tarabotto 17 anni di Genova. Altri genovesi che hanno conquistato il podio del concorso sono la piccola Aurora, 11 anni, di Genova, vincitrice del titolo di Bimbo Vip, e suito dopo Manuel, 12 anni, sempre di Genova. Tra i teen ager, la prima classificata è un'altra genovese, Dalila di 12 anni.

Anche tra gli "Overissimi" ci sono due genovesi sul podio: il titolo "Overissimo Italia" è andato a Claudio De Sousa Martinelli, 54 anni, mentre "Overissima Italia" 2023 è Laura Martinelli, 54 anni.

Tra gli altri titoli, Miss Europa Fashion Italia è la genovese Michelle Iorio mentre Miss Europa Curvy Italia è Iris Mileto, anche lei originaria del capoluogo ligure.