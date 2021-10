Le ville storiche di Cornigliano: una meraviglia poco conosciuta

Cornigliano una volta era una vera perla della riviera ligure, e in pochi metri dal mare si passava alle campagne in cui sorgevano le ville delle vacanze delle famiglie più nobili di Genova

Molti genovesi non lo sanno, ma Cornigliano nasconde alcune bellissime ville storiche molte delle quali appartengono al circuito dei Rolli. Qui i nobili che abitavano in centro venivano a trascorrere la villeggiatura nel '600 e anche prima. Cornigliano infatti - anche se è stata completamente cambiata e rovinata dall'industrializzazione - una volta era una vera perla della riviera ligure, e in pochi metri dal mare si passava alle campagne in cui sorgevano le ville delle vacanze delle famiglie più facoltose.

"Lungo la strada antica che segue le pendici del colle di Coronata sono conservati, in stretta successione, palazzi padronali e torri di avvistamento e di difesa. Irrimediabilmente perduto l’originario rapporto col contesto paesistico, rimane la straordinaria continuità di palazzi e di torri che costituisce tuttora una via Aurea fortificata, esempio unico nella nostra storia urbana" spiega il sito di Ascovil, l'associazione per la tutela e la valorizzazione dei palazzi di villa di Cornigliano. "Si tratta di palazzi soprattutto cinque-secenteschi, con prevalente tipologia a blocco, scale monumentali e grandissimi saloni. Ma anche palazzi più antichi, con maggiore varietà compositiva e motivi proto rinascimentali, come volte a ombrello e logge angolari. A volte conservano tracce di edifici preesistenti, o anche singoli elementi architettonici riutilizzati nelle nuove costruzioni".

Il "periodo d'oro" delle ville di Cornigliano dura secoli: ancora nel Settecento la delegazione vede la costruzione di nuovi palazzi scenografici e grandiosi, con elaborati giardini, che affiancano quelli più antichi impreziosendo sempre più un paesaggio già nel pieno della sua bellezza e affacciato sul mare.

Ecco le ville elencate sul sito di Ascovil, presenti a Cornigliano: