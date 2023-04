In Liguria c'è una colorata villa con mosaico che sembra Parc Güell, ecco dove

Coloratissimi mosaici, ceramiche fatte a mano, toccanti storie dal passato. Villa Biener è l’abitazione sognata e progettata dagli artisti Judith Török e Carlo Maglitto che in Liguria, per la precisione a Moiano in provincia di Imperia, hanno voluto dare vita a un vivace punto di riferimento per l’arte contemporanea. Tra le colline imperiesi affacciate sul mare, si trova questo luogo aperto, caratterizzato da statue in ceramica e decorazioni in mosaico, dove artisti da tutto il mondo si incontrano e creano.

A raccontare Villa Biener e il suo giardino in un video sono stati i travel blogger Ely e Dany, della pagina Instagram twomaketravel, che hanno incuriosito i loro follower esordendo: “Ti portiamo in un posto coloratissimo che forse non conosci ancora. Qua sembra Parc Güell (parco progettato da architetto Antoni Gaudì a Barcellona n.d.r.), ma non lo è, sembra il Giardino dei Tarocchi (a Capalbio, in provincia di Grosseto n.d.r.) ma non lo è”.

Si tratta di una villa ligure dell'artista ungherese Judith Török, che dopo aver creato ogni singolo mosaico con le sue mani, ha intitolato la villa a sua madre. Facendo riferimento a La Grande Madre in mosaico che domina il giardino, la blogger Ely spiega: “Qui c'è una grande donna scomposta o dei gradini i cui disegni prendono forma a seconda della prospettiva in cui li guardi, e poi il grande terrazzo in cui ti sembrerà di volare con strani pesci che esistono solo nella fantasia. Qui anche i muri prendono vita raccontando la storia di questa donna stupenda e della sua famiglia, dai giorni dell'olocausto fino a quelli gioiosi del presente, come in un grande romanzo a fumetti. Il colore trionfa sempre, gli artisti di tutte le parti del mondo vengono invitati per contribuire a diffondere la bellezza e i non artisti a esprimere la propria creatività”.

La villa è visitabile dal mercoledì alla domenica dalle 15 alle 19.? La visita si può prenotare sul sito anche chiamando direttamente l’artista Judith al numero di telefono presente sul sito.