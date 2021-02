"Oceania" in genovese, tra i Trilli e dialetto, il nuovo divertente video di Guido Gargioni

Guido Gargioni "colpisce ancora", e lo fa doppiando in genovese uno spezzone di "Oceania", film di animazione Disney.

Nel video, tutto da ridere, l'attore e doppiatore inserisce anche i Trilli, popolarissimo gruppo dialettale, facendo ballare le danzatrici hawaiiane sulle note di "Olidin Olidena". E poi, la scena del gallo che Vaiana - la giovane protagonista - ritrova sulla sua zattera in mezzo all'oceano.

Pubblicato nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio sulla pagina Facebook di Guido Gargioni, il video (sottotitolato in italiano, per la gioia dei "foresti") ha ottenuto in pochi minuti centinaia di like e condivisioni: