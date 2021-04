L'emozionante video dei lupi che osservano la telecamera sull'Appennino Ligure

Osservano la telecamera (o chissà cos'altro di vicino) con gli occhi sgranati, e poi riprendono la loro passeggiata nella foresta.

Sono due bellissimi esemplari di lupo grigio appenninico ripresi dalle fototrappole di Wild Nature Novel sull'Appennino Ligure. L'emozionante video, ripreso una sera a fine marzo e diffuso solo oggi sui social, mostra i due animali che, ignari di essere osservati, si fermano a fissare un punto proprio vicino alla telecamera, con i grandi occhi che brillano, e poi se ne vanno.

La scena è stata ripresa dagli obiettivi di Wild Nature Novel, team di fotografi naturalisti, ed è finita su Instagram facendo incetta di visualizzazioni e like: «Quando si dice "sentirsi osservati" - scherzano gli autori del video -. A questo bellissimo esemplare di maschio di lupo non passiamo di certo inosservati».