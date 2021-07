"Liguria Copacabana": il tormentone estivo diventa uno spot per le vacanze in Liguria. Video

"Liguria es mi Copacabana, un pezzo di focaccia e un ritmo reggaeton". Cantano così 'I Cugini della Corte' Andrea Morini e Lorenzo Isola, nel loro nuovo inedito 'Liguria Copacabana'. Un brano dal ritmo latino ma che richiama fortemente la loro amata terra, il tutto accompagnato dal video di Davide Locatelli per un risultato finale che sa già di tormentone dell'estate 2021.

Una canzone che è un vero e proprio spot per la Liguria e per le vacanze italiane, per ripartire insieme, per valorizzare ciò che vediamo tutti i giorni e che tutto il mondo ci invidia.

Liguria Copacabana: il testo

Con queste quattro note

L'estate senti già

La musica è un po' strana

Il caldo arriva con un Fa

È italiana una canzone che ti porta via

Che ti porta via di qua

Allora svuota quell'armadio e prendi le infradito

Che vamos a la playa a ritmo despacito

Il nostro mare disegnato con gli yatch

Ci sembra Porto Rico

Liguria es mi copacabana

Un pezzo di focaccia e un ritmo reggeaton

La storia di un estate italiana

Dimentica il divano e i video su tik tok

Liguria es mi copacabana

Il vento di bonaccia che soffia sugli iPhone

La storia di un estate italiana

E quando il sole cala me duele el corazon

Una mano alla cintura

A la cintura Una mano alla cabeza

A la cabeza

Due parole tormentone

Il tormentone Il limone e la cerveza

Prendi lo zaino dai facciamo in fretta

Che qua da un anno e mezzo questa city mi sta stretta

Voglio andare su una barca proprio come fa Diletta

Fare foto sulla spiaggia ogni giorno è sempre festa

E poi Finire nei guai

Le albe e i fornai

Solchiamo i sette mari come dei marinai

Mi piaci e lo sai

Camogli le Hawaii

Importa con chi sei e non dove vai

Maracaibo

El paradiso

Tu Porto Rico Io Portofino

Liguria es mi copacabana

Un pezzo di focaccia e un ritmo reggeaton

La storia di un estate italiana

Dimentica il divano e i video su tik tok

Liguria es mi copacabana

Il vento di bonaccia che soffia sugli iPhone

La storia di un estate italiana

E quando il sole cala me duele el corazon

La brezza che ti soffia tra i capelli

Sei bella non ti servono gioielli

Le onde sulle sfondo mentre balli

Dai facciamo questa pazzia

Il sale che si asciuga sulla faccia

Le notti quelle folli sulla spiaggia

Traghetti con la direzione sarda

Mi ritorna la nostalgia Liguria es mi copacabana

Un pezzo di focaccia e un ritmo reggeaton

La storia di un estate italiana

Dimentica il divano e i video su tik tok

Liguria es mi copacabana

Il vento di bonaccia che soffia sugli iPhone

La storia di un estate italiana

E quando il sole cala me duele el corazon