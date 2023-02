VIDEO | Gino Paoli scopre che Amadeus conduce Sanremo: "L'ex dj? E cosa fa qua?"

In un video, girato pochi minuti prima di salire sul palco dell'Ariston, Gino Paoli scopre con stupore che alla conduzione del Festival di Sanremo c'è Amadeus. Il cantautore, 88 anni, parla con Gianni Morandi e, dopo aver stretto la mano al conduttore chiede: "Ma non è quello che faceva il disc jockey?".

Alla risposta affermativa tutto lo stupore per averlo ritrovato alla conduzione della kermesse musicale più importante d'Italia: "E cosa ci fa qua?". Morandi sdrammatizza con una risata, poi è tempo di salire sul palco.

Gino Paoli canta alcuni dei suoi principali successi, Una lunga storia d'amore, Sapore di sale e Il cielo in una stanza, poi si lancia in alcuni aneddoti del passato su Little Tony e lo stesso Gianni Morandi.