VIDEO | Sanremo, l'intervista "alla ligure" di Annalisa insieme al comico Giovanni Vernia

Simpatica gag per la cantautrice ligure Annalisa, originaria di Savona, che si è classificata settima al Festival di Sanremo.

Annalisa è stata intervistata per il "Primafestival" da un conterraneo, il comico genovese Giovanni Vernia. Cos'hanno i due in comune? Ovviamente il fatto di essere liguri. E dunque non è mancata l'"intervista alla ligure" dietro le quinte del festival, pubblicata di recente sui social da Vernia e andata in onda su Rai Uno durante i giorni del festival.

Ma cosa vuol dire "alla ligure"? Giovanni Vernia spiega che è «con l'entusiasmo ligure, perché la gente non sa che se tu chiedi a un ligure come va, lui ti risponde "e come vuoi che vada", un entusiasmo che non dimostra ma che ha».

E così ha preso vita un'intervista goliardica fatta tutta con un calcato accento genovese: «Cosa ti aspetti da questo Sanremo?» chiede Vernia; Annalisa, che è stata al gioco, ha risposto: «E cosa vuoi che m'aspetti». Traduce Vernia: «Mi aspetto molte cose, soprattutto di arrivare al cuore della gente con il mio pezzo che si chiama "Dieci"».

«Che progetti hai dopo Sanremo?», e la risposta è scontata: «Che progetti vuoi che abbia?». La traduzione: «Ho molti progetti, soprattutto a marzo uscirà il mio nuovo disco».

Alla fine dell'intervista, «grazie Annalisa, vuoi dare la linea?». E ovviamente «ma che linea devo dare?».

L'intervista ad Annalisa si trova al minuto 4,28: