VIDEO | Annalisa e le "Dieci svolte in A10": la cover comica è diventata virale in Liguria

La cantautrice si è esibita in radio in uno spassosissimo duetto con Giovanni Vernia: le sue "dieci ultime volte" sono diventate svolte, precisamente quelle dell'autostrada A10

La canzone "Dieci" di Annalisa, in gara a Sanremo 2021, è diventato un tormentone molto ascoltato: nel brano, la cantante parla delle "dieci ultime volte", ovvero di come è difficile dirsi addio in una coppia. E se le dieci volte diventassero dieci svolte, magari in A10? D'altronde la cantautrice è ligure, precisamente savonese, e sa bene cosa vuol dire trovarsi in coda in autostrada, specialmente dopo il 2020 da incubo che ha vissuto la nostra regione.

E allora su Rds la cantante ha scherzato con Giovanni Vernia, protagonista del "Primafestival" di Sanremo, anche lui ligure, improvvisando una cover tutta da ridere.

«Volevo andare all'Ikea, era un sabato di pioggia - ha scherzato lei in radio raccontando la genesi di "Dieci" - il fidanzato si oppone e non viene, e quindi io vado da sola. Al ritorno trovo coda come sempre, lui mi chiama per sapere dove sono, e litighiamo».

E allora nasce la spassosissima "Dieci svolte": «L'A10 sai che ogni notte ha sempre le corsie ridotte, se ti muovi poi scrivimi, ci sta pure un tir di traverso, e si deve viaggiare a rilento, forse esco qui a Lerici [...] Ma perché ce l'hai con me io sono in panico, guarda come piove forte questo sabato, come sempre quest'autostrada, ogni 2x3 si intasa, e belandi se è cara, e gli paghi anche l'aria. Adesso scendo e vengo a piedi, a piedi da te, che se sto qui arrivo martedì, martedì 3... fare un metro su st'autostrada, farei prima a venire da Praga».