La Vespa-libreria fa tappa a Genova

Quattromila chilometri in 11 giorni in sella a una mini libreria viaggiante: farà tappa anche a Genova il viaggio di Fabio Mendolicchio, fondatore di Miraggi Edizioni, che dal 27 aprile al 7 maggio attraverserà 20 regioni d'Itala con la sua Vespa 200 GT. L'ultimo giorno del suo tour sulla Vespa-libreria sarà dedicato proprio al capoluogo ligure, alle 18 presso "L'Amico Ritrovato" in via Luccoli. E poi la ripartenza verso casa.

La filosofia è viaggiare in Vespa per far conoscere in tutta la Penisola i libri della sua casa editrice: il mezzo è quello che Mendolicchio usa quotidianamente per le consegne nella sua città, Torino.

Il tour parte il 27 da Verbania, e poi toccherà la provincia di Brescia, Vicenza, Udine, Bologna, Ascoli Piceno, Pescara, Bari, Napoli, Firenze e infine, il 7 maggio, approderà nel centro storico di Genova, nella libreria indipendente "L'Amico Ritrovato".