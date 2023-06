Due località liguri tra le più ricercate dagli italiani per le vacanze estive

In materia di vacanze estive, due località della Liguria sono risultate tra le 40 mete più ambite in Italia. Il motore di ricerca Jetcost, oltre ad aver rilevato un aumento delle prenotazioni in tutto il Paese per il mese di luglio 2023, ha stilato un elenco delle città più ricercate all’interno del sito. Si scopre così che Genova ricopra la 28esima posizione, Alassio la 37esima.

"Gli italiani non vedono l'ora di andare in vacanza, come dimostra il fatto che le ricerche di alloggi per luglio sono aumentate del 33% rispetto allo scorso anno, nonostante l'incremento dei prezzi e l'attuale situazione economica – spiega Ignazio Ciarmoli, Direttore Marketing di Jetcost – La Liguria è una delle regioni più ricercate con due località tra le quaranta preferite per trascorrere le vacanze; in particolare spiccano Genova e Alassio, diventate località molto turistiche per gli italiani. In ogni caso, noi incoraggiamo tutti gli italiani a godersi queste meritate vacanze".

Le città italiane più ricercate per le vacanze di luglio 2023:

1. Roma (Lazio)

2. Milano (Lombardia)

3. Jesolo (Veneto)

4. Gallipoli (Puglia)

5. Capri (Campania)

6. Lampedusa (Sicilia)

7. Lignano Sabbiadoro (Friuli-Venezia Giulia)

8. Reggio Emilia (Emilia-Romagna)

9. Riccione (Emilia-Romagna)

10. San Vito lo Capo (Sicilia)

11. Alghero (Sardegna)

12. Napoli (Campania)

13. Bari (Puglia)

14. Rimini (Emilia-Romagna)

15. Favignana (Sicilia)

16. Lucca (Toscana)

17. Ponza (Lazio)

18. Firenze (Toscana)

19. Bologna (Emilia-Romagna)

20. Catania (Sicilia)

21. Gaeta (Lazio)

22. San Teodoro (Sardegna)

23. Tropea (Calabria)

24. Olbia (Sardegna)

25. Palermo (Sicilia)

26. Cesenatico (Emilia-Romagna)

27. Isola del Giglio (Toscana)

28. Genova (Liguria)

29. Taormina (Sicilia)

30. Senigallia (Marche)

31. Porto Cesareo (Puglia)

32. Messina (Sicilia)

33. Caorle (Veneto)

34. Livigno (Lombardia)

35. Sorrento (Campania)

36. Ischia (Campania)

37. Alassio (Liguria)

38. Sperlonga (Lazio)

39. Vieste (Puglia)

40. San Benedetto del Tronto (Marche)