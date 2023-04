Uova di Pasqua solidali 2023: quali comprare per sostenere l'inclusione e la ricerca

Bastano pochi e piccoli gesti per fare del bene. A volte, come in questo caso, basta mangiare del cioccolato. Anche per questa Pasqua 2023, vediamo di non perdere un’occasione speciale per sostenere le associazioni che ogni anno portano avanti ricerca, prevenzione, inclusione. Ecco 10 uova solidali che potrete acquistare a Genova o sui siti delle varie associazioni

Tra i prodotti pasquali volti a fare del bene, ci sono le Uova di Pasqua dell’AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma. L’iniziativa, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, è giunta alla sua 30° edizione. I fondi raccolti grazie alle Uova di Pasqua AIL saranno impiegati per sostenere la ricerca scientifica; collaborare al servizio di assistenza domiciliare per adulti tramite il progetto TOD (Trapianto di cellule emopoietiche autologhi con Ospedalizzazione a Domicilio); sostenere le case alloggio AIL, supportare il funzionamento del Centro di Ematologia e di Trapianto di Cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e la ricerca; promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio. Per ordinare le uova di Pasqua di cioccolato fondente da 500 gr sono attivi tre canali: inviare un messaggio tramite WhatsApp al 349 1326017, compilare il modulo qui, scrivere una mail a ailgenova@hotmail.com.

Con il Programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio, acquistando un uovo solidale si può contribuire ad assicurare cure gratuite, sostegno nutrizionale, prevenzione e cura dell’HIV, delle malattie croniche non trasmissibili, educazione sanitaria e vaccinazioni anti Covid a migliaia di persone in Africa. Le uova di Pasqua di Dream sono disponibili sia al cioccolato fondente che al cioccolato al latte. Sono prodotte dall'azienda Bodrato di Novi Ligure: 350 grammi di ottimo cioccolato, senza glutine e con sorpresa. Ordinarle è semplice, basta compilare il form e inserire l'indirizzo di consegna. Per ritirare le uova di persona e scoprire dove trovarle scrivi a dream@santegidio.org.

La FFC, Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica Onlus, propone una vasta gamma di prodotti che sostengono la ricerca: le uova solidali, al cioccolato al latte e fondente da 500 grammi, con nuove sorprese dedicate ai bambini (anche Gluten free); la gallinella e il coniglietto di cioccolato al latte da 240 grammi, con sorprese per bambini; le colombe di pasticceria Fiasconaro da 750 grammi, disponibili nella versione classica con canditi all’arancia e glassa di mandorle oppure con gocce di cioccolato e glassa. Per info sulla campagna e sugli ordini contattare il numero 346 512 2996 oppure il 045 812 7032.

È possibile ordinare sul corrispettivo sito le uova solidali della Lega del Filo d’Oro – Insieme oltre il buio e il silenzio, sostenendo così il progetto della Lega che tenta di far sentire i bambini sordociechi meno soli e che prova ad abbattere la barriera di incomunicabilità che li circonda, garantendo loro una maggior qualità dei servizi. È possibile acquistare online un pack composto da due uova di Pasqua da 300g con sorpresa, a scelta tra cioccolato fondente, al latte o mix dei due gusti.

Propone come di consueto le sue uova solidali anche la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), che continua la sua raccolta fondi per poter diffondere sempre più i progetti di prevenzione all’interno delle scuole genovesi. Quest’anno LILT permetterà a tutti di regalare le uova di cioccolato a bambini ucraini. Le uova sono disponibili al cioccolato fondente o al latte e si possono acquistare al Poliambulatorio LILT in Via B.Bosco 31/10, attraverso l’e-shop solidale, tramite il modulo d’ordine presente sul sito o presso diversi punti di distribuzione in centro a Genova.

L’Associazione italiana per la Lotta al Neuroblastoma ha lanciato la campagna Cerca un uovo amico, permettendo di acquistare un regalo solidale sia per noi che per i nostri amici. Infatti, per favorire la ricerca alla lotta contro il neuroblastoma e altri tumori solidi pediatrici, è possibile ordinare con spedizione gratuita dei kit di sei uova (con sorpresa), dopo aver scelto tra cioccolato al latte, fondente o nocciolato, oppure optare per le uova singole. Per donare le uova dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e sostenere la ricerca basta andare al sito www.neuroblastoma.org, sezione “Cerco un uovo amico Pasqua 2023” di Anb Store. In alternativa, si può telefonare al numero 010-9868319 o al numero 010-9868320, oppure si può scrivere all’indirizzo di posta elettronica pasqua@neuroblastoma.org.